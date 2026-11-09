¿Por qué la final de la Liga Femenil se juega en diciembre?

Aunque esta semana se disputan los juegos por los Cuartos de Final de la Liga Femenil, conocer a las campeonas tardará hasta finales de diciembre.

Este fin de semana ya se disputan los Cuartos de Final de la Liga Femenil por el Apertura 2026, sin embargo, debido a unos temas de logística con el Club América se ha dado a conocer que la fecha en la que se disputaría el título de este torneo sería el sábado 19 o el domingo 20 de diciembre, por lo que la afición empezó a cuestionarse eso.

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Y es que pasaría poco más de un mes para que se disputen las semifinales del torneo, ya que entre el 10, 11, 14 y 15 de noviembre se conocerían a las semifinalistas, por lo que las dudas de que la Final se juegue cerca de Navidad llamó mucho la atención, pero es que en realidad sí hay una razón para el calendario esté estructurado así.

¿Por qué tendrá que pasar tanto para las semifinales?

Cabe mencionar que aunque este fin de semana conoceremos a las semifinalistas, se viene la Fecha FIFA, ya que se disputará el Campeonato Concacaf W (Premundial) donde la Selección Mexicana peleará por su boleto para el Mundial de 2027 en Brasil, ante esto, habrá un parón que evitará que se puedan disputar las semifinales.

De acuerdo con el calendario, este campeonato se llevará a cabo del 16 de noviembre al 6 de diciembre, por lo que después de que regresen los duelos de semifinales se estarían disputando la semana del 7 al 13 de diciembre y finalmente para conocer a las campeonas tendríamos que esperar una semana más.

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En síntesis