Pumas y América se enfrentan en CU este sábado por el Clásico Capitalino. Pablo Barrera, campeón con el club auriazul en 2009, dio su opinión.

Pumas y América se enfrentan este sábado en una nueva edición del Clásico Capitalino. Mientras que Las Águilas ya aseguraron su lugar en la Liguilla de la Liga MX, el conjunto auriazul está afuera de la Fiesta Grande en el presente y necesita ganar para seguir con chances.

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Pumas tiene la ventaja de que jugará el Clásico Capitalino en CU. En la previa a un partido de esta magnitud muchos protagonistas y ex futbolistas que lo jugaron suelen dar su opinión y este fue el caso de Pablo Barrera, quien fue campeón con los auriazules en 2009.

“Va a ganar Pumas. Creo que será un partido intenso y muy peleado. Sabemos que los clásicos tienen un condimento extra, en los que tienes que salir a ganar sí o sí, sin importar el lugar. Hay veces que son partidos en los que, aunque juegues mal, si los ganas, cambia totalmente la confianza en el vestidor. Yo creo que Pumas lo va a ganar. No sé el marcador, pero va a ganar Pumas”, comentó Pablo Barrera en una entrevista con Claro Sports.

“Este partido es muy importante en el tema anímico. Si el equipo gana, está para meterse a Liguilla y también agarra ese envión anímico para competir más adelante de mejor manera“, agregó el exjugador sobre el Clásico Capitalino. Por otra parte, Pablo Barrera comparó a Esteban Solari con Efraín Juárez y dio su opinión sobre por qué Pumas todavía no ha funcionado del todo con el ‘Tano’.

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Pablo Barrera en su segundo ciclo con Pumas (Getty Images)

Pablo Barrera sobre Esteban Solari

“A Esteban Solari lo tuve de compañero en Pumas. Sé que es un profesional de pies a cabeza. Lo que veo es que, a lo mejor, no le han entendido la forma de jugar. Sabíamos que con Efraín el equipo era un poquito más defensivo y el orden era lo más importante; hoy, con Solari, busca ser más ofensivo, hace presiones altas y juega en cancha rival. Creo que, por esa parte, el equipo pasa por un cambio de sistema que no es fácil, sobre todo cuando ya tienes arraigado un funcionamiento como el que había con Efraín”.

“Hay que darle tiempo porque, por los partidos que he visto, poco a poco el equipo ha mejorado y se han visto ciertos espacios, además de una propuesta ofensiva. A Solari hay que darle tiempo porque el equipo ya da chispazos de lo que él quiere jugar”, concluyó el campeón con Pumas en 2009.

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En síntesis