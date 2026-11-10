La fecha FIFA detiene momentáneamente la actividad de la Liga MX, pero crece la expectativa por la Liguilla. En Bolavip consultamos a Gemini y la Inteligencia Artificial eligió a su favorito para conquistar el Apertura 2026.

La Liga MX atraviesa un pequeño parón debido a la fecha FIFA, por lo que el futbol mexicano no tendrá actividad durante estos días. Sin embargo, la pausa no hace más que aumentar la expectativa de los aficionados, que esperan conocer cuáles serán los ocho equipos que conseguirán su boleto a la próxima fase del Apertura 2026.

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A lo largo del campeonato hubo varios equipos que demostraron tener argumentos para pelear por el título. No obstante, Cruz Azul fue uno de los que mejor está cerrando la fase regular y consiguió quedarse con el liderato de la clasificación hasta el momento. La Máquina encadenó cinco victorias consecutivas y dejó en claro que quiere defender el campeonato que consiguió a mitad de año. América, Chivas y Toluca también aparecen entre los principales candidatos por el rendimiento que han mostrado durante el certamen.

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Ante este panorama, en Bolavip le preguntamos a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, quién será el próximo campeón de la Liga MX. La herramienta analizó el presente de los principales candidatos, proyectó cómo quedarían los ocho clasificados y hasta se animó a pronosticar los enfrentamientos de los Cuartos de Final.

La predicción de Gemini: “El Club América será el campeón del Apertura 2026”

De acuerdo con el pronóstico de Gemini, los ocho equipos que conseguirán su clasificación a la Liguilla serán Cruz Azul, América, Chivas, Toluca, Atlas, Monterrey, Santos Laguna y Pachuca. La Inteligencia Artificial proyecta que Rayados logrará escalar posiciones gracias a sus resultados pendientes y terminará dentro de los primeros ocho lugares.

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Así quedarían conformados los cruces de Cuartos de Final según la predicción:

Cruz Azul (1.º) vs. Pachuca (8.º)

Club América (2.º) vs. Santos Laguna (7.º)

Chivas (3.º) vs. Monterrey (6.º)

Toluca (4.º) vs. Atlas (5.º)

Sin embargo, la elección más importante de Gemini estuvo relacionada con el futuro campeón. La herramienta considera que América tiene argumentos suficientes para quedarse con el título, principalmente por la profundidad de su plantilla y su capacidad ofensiva. Según su análisis, las Águilas cuentan con variantes para resolver partidos complicados y marcar diferencias en las series de eliminación directa.

En sintesis

Club América será el campeón del Torneo Apertura 2026 según la Inteligencia Artificial Gemini.

del Torneo Apertura 2026 según la Inteligencia Artificial Gemini. Cruz Azul lidera la clasificación de la Liga MX tras conseguir cinco victorias consecutivas.

de la Liga MX tras conseguir cinco victorias consecutivas. Gemini proyectó ocho clasificados a Liguilla incluyendo a Monterrey, Santos Laguna y Pachuca.