La ausencia de la Bomba en la convocatoria de Rafael Márquez para la fecha FIFA de noviembre generó sorpresa y molestia en el entorno del América, donde esperaban su regreso a la Selección Mexicana.

La Selección Mexicana tendrá actividad durante la fecha FIFA de noviembre y Rafael Márquez confirmó la lista de convocados para disputar la Concacaf Nations League frente a Jamaica, rival al que enfrentará en dos ocasiones. La convocatoria presentó algunas bajas y también sorpresas, aunque una de las ausencias que más llamó la atención fue la de Henry Martín.

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El delantero del América tenía motivos para ilusionarse con un regreso al Tri después de sus grandes actuaciones durante el Apertura 2026. La Bomba atraviesa un buen momento futbolístico y actualmente es el segundo máximo goleador del campeonato con 10 tantos, solamente por detrás de Salomón Rondón, quien suma 15 anotaciones.

Por ese motivo, se esperaba que Rafael Márquez le diera una nueva oportunidad para vestir la camiseta de México. Sin embargo, el entrenador tomó otra decisión y finalmente dejó afuera al atacante azulcrema, que tenía la ilusión de volver a representar a su país. La determinación no habría caído nada bien en el entorno del futbolista, que recibió la noticia con sorpresa.

Henry Martín y América, sorprendidos por su ausencia en la Selección Mexicana

El periodista León Lecanda reveló en ESPN que la ausencia de Henry Martín generó sorpresa y molestia tanto en el América como en el propio delantero. En Coapa esperaban que el atacante apareciera entre los convocados de Rafael Márquez, principalmente por el rendimiento que viene mostrando durante el torneo.

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🚨Causó “sorpresa y molestia” al @ClubAmerica y al propio Henry Martín que no fuera considerado para la convocatoria de @miseleccionmx de Rafa Márquez🚨🦅👀 •¿Acaso, Henry se está vetado de la Selección? Via: @Leonlec . #GrandesDeCorazon https://t.co/SmgmkuT7tW — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) November 5, 2026

La decisión llamó todavía más la atención por los números de la Bomba en el Apertura 2026, donde se mantiene entre los máximos anotadores de la Liga MX. Pese a eso, el cuerpo técnico de la Selección Mexicana optó por otras alternativas para afrontar los compromisos ante Jamaica.

En sintesis

Rafael Márquez no convocó a Henry Martín para la Nations League frente a Jamaica.

para la Nations League frente a Jamaica. Henry Martín suma 10 goles como sublíder de goleo en el Torneo Apertura 2026.

como sublíder de goleo en el Torneo Apertura 2026. León Lecanda reveló en ESPN la sorpresa y molestia por la ausencia del delantero.