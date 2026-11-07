Pumas vs Tigres Femenil: Horarios oficiales para los Cuartos de Final

Estas son las sedes y los horarios oficiales para disputar los Cuartos de Final del Apertura 2026 en la Liga Femenil.

Este viernes se definieron ya los Cuartos de Final de la Liga Femenil para el Apertura 2026, por lo que Pumas después de vencer al Atlético de San Luis en la Jornada 14 consiguió su pase a la Liguilla eliminando a las potosinas. De esta manera el día de hoy se hicieron oficiales los rivales, las sedes y los horarios para el Pumas vs Tigres.

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El primer partido se llevará a cabo en la Ciudad de México, ya que la escuadra auriazul quedó en el tercer lugar del Grupo B y se medirá ante el segundo lugar del Grupo A que son las Amazonas. Mientras que la vuelta tendrá que llevarse a cabo en Monterrey, ya que tuvieron mayor cantidad de puntos también en la tabla general.

¿Cuándo y dónde ver el Pumas vs Tigres Femenil?

El Pumas vs Tigres Femenil se llevará a cabo el próximo martes 10 de noviembre a las 19:00 horas del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario. Este duelo será transmitido a través de ViX Premium en su plataforma de streaming o mediante las cuentas de Facebook, YouTube y TikTok de la propia Liga Femenil y está pendiente saber si saldrá por televisión abierta.

¿Cuándo y dónde ver el Tigres vs Pumas Femenil?

El Tigres vs Pumas Femenil será el sábado 14 de noviembre en el Estadio Universitario a las 17:00 horas del centro de México. Las transmisiones oficiales para este encuentro serán solamente por FOX y está pendiente saber si compartirán la transmisión de manera gratuita a través de TUBI, la plataforma de streaming.

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Estos son los duelos de ida y vuelta que tendrán que disputar los dos equipos de felinas para poder conseguir su pase a las Semifinales del Apertura 2026. Aunque en este duelo las favoritas podrían ser la regiomontanas, la realidad es que Roberto Medina estuvo varios años bajo el mando de las Amazonas y podría saber los puntos débiles.

En síntesis