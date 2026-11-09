Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la Jornada 16 del Apertura 2026

Este fin de semana concluyó una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con resultados que provocaron cambios y aumentaron la pelea por los primeros puestos de la tabla de posiciones. América dejó de ser el líder en solitario del torneo y ahora quien ocupa su lugar fue Cruz Azul tras vencer a Tigres.
Tan solo queda una jornada y esta será trascendental para determinar los primeros puestos de cara a la Fiesta Grande de la Liga MX. Y del otro lado hay equipos como Rayados y Pumas que actualmente están fuera de la Liguilla y quieren meterse.
Otro aspecto que adquiere cada vez más importancia conforme se acerca el cierre de la fase regular es la Regla de Menores. Esta disposición obliga a los clubes a dar minutos de juego a futbolistas jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por la Liga MX. Cada equipo debe acumular al menos 1,170 minutos durante el torneo, una meta cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones deportivas.
Hasta el momento, once clubes ya alcanzaron el objetivo y cumplieron con la Regla de Menores: Tijuana, Atlante, América, Necaxa, Pachuca, Pumas, Atlas, Chivas, Atlético de San Luis, Cruz Azul y FC Juárez.. Los otros siete equipos todavía necesitan sumar minutos en la jornada restante, por lo que deberán administrar sus alineaciones para completar el requisito antes de que termine la etapa regular del Apertura 2026.
Así va la tabla de la Regla de Menores de la Liga MX
|Pos.
|Equipo
|Minutos acumulados
|Minutos restantes
|1
|Club Tijuana
|Cumplió
|—
|2
|Atlante
|Cumplió
|—
|3
|América
|Cumplió
|—
|4
|Necaxa
|Cumplió
|—
|5
|Pachuca
|Cumplió
|—
|6
|Pumas
|Cumplió
|—
|7
|Atlas
|Cumplió
|—
|8
|Chivas
|Cumplió
|—
|9
|Atlético de San Luis
|Cumplió
|—
|10
|Cruz Azul
|Cumplió
|—
|11
|FC Juárez
|Cumplió
|—
|12
|Club Puebla
|1,154
|16
|13
|Santos Laguna
|1,134
|36
|14
|Toluca
|1,129
|41
|15
|Querétaro
|1,124
|46
|16
|León
|1,079
|91
|17
|Tigres
|1,068
|102
|18
|Rayados
|1,062
|108
Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de la Liga MX tras el empate de Chivas vs León
En sintesis
- Regla de Menores: exige acumular al menos 1,170 minutos a los clubes de Liga MX.
- Once equipos ya cumplieron con la cuota juvenil requerida en el torneo Apertura 2026.
- Equipos como Toluca, Tigres y Rayados podrían ser sancionados si no cumplen con los requisitos.