Dónde ver el América vs Toluca Femenil

Este miércoles se disputan los Cuartos de Final de Ida entre el Club América Femenil y Toluca. El cuadro de Ángel Villacampa tuvo que hacer un cambio por temas de logística y ahora cerrarán en el Estadio Nemesio Díez pese a tener el liderato y por ende la ventaja de la localía, por lo que ahora este duelo será en el Estadio Azteca.

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El cuadro azulcrema llega como el favorito para este enfrentamiento por el campeonato de goleo de Geyse Ferreira, el triplete ganado en el semestre anterior y ser el primer equipo mexicano en estar nominado al Balón de Oro, así como tener a una de las jugadoras elegibles en ese mismo premio como lo fue Scarlett Camberos.

Sin embargo, las Diablas quieren quitarse esa sombra y salir a buscar el marcador a como dé lugar, ya que tendrán esa ventaja de estar con su gente para poder cerrar la llave y conseguir el pase a las Semifinales. Este será un duelo intenso, tomando en cuenta que los dos clubes tienen a grandes figuras que conforman sus plantillas.

Detalles del partido

¿Qué? América vs Toluca Femenil

América vs Toluca Femenil ¿Dónde? Estadio Banorte

Estadio Banorte ¿Cuándo? Miércoles 11 de noviembre de 2026

Miércoles 11 de noviembre de 2026 ¿A qué hora? 19:00 horas del centro de México

19:00 horas del centro de México Transmisión: Liga Femenil DND sea, ViX Premium, Canal Nu9eve y LayvTime

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En síntesis