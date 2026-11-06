El histórico entrenador portugués se refirió a la decisión de CR7 de abandonar la Selección de Portugal después de 23 años y dejó un mensaje sobre su futuro como futbolista.

Este jueves 5 de noviembre se confirmó una de las noticias más tristes para los aficionados del futbol: Cristiano Ronaldo le puso punto final a su histórica etapa con la Selección de Portugal después de 23 años. El astro portugués anunció su decisión a través de un extenso video, en el que explicó los motivos de su despedida y agradeció a todos los que lo acompañaron durante su trayectoria con el combinado nacional.

Publicidad

💥 Cristiano Ronaldo anuncia que se retira de la selección portuguesa 🥲 "La mayor victoria fue representar al mejor país del mundo" 📻 #PartidazoCOPE https://t.co/LYcm7aabgd — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 5, 2026

La noticia generó un enorme impacto en el mundo del deporte, ya que se trata de uno de los futbolistas más importantes de la historia. CR7 disputó 234 partidos con Portugal y convirtió 146 goles, además de conquistar la Eurocopa 2016 y dos ediciones de la Nations League. Su salida también se produjo después de semanas complicadas, marcadas por su conflicto con Jorge Jesús, que incluyó su salida anticipada de una concentración durante la Nations League y una posterior sanción.

De todas maneras, esto no significa que Cristiano Ronaldo vaya a abandonar el futbol profesional. El delantero continuará jugando en Al-Nassr, donde todavía tiene objetivos por cumplir, aunque ya no volverá a disputar partidos oficiales con la camiseta de su país.

Publicidad

Uno de los que se expresó públicamente fue José Mourinho, quien supo dirigirlo durante su etapa en el Real Madrid entre 2010 y 2013. El actual entrenador madridista habló sobre la decisión de su compatriota.

¿Qué dijo José Mourinho sobre el retiro de Cristiano Ronaldo de Portugal?

Durante una conferencia de prensa, José Mourinho fue consultado por la decisión de Cristiano Ronaldo y evitó cuestionarlo. Sin embargo, dejó en claro que considera que el delantero todavía tiene mucho por delante en su carrera y que su despedida de Portugal no representa el final de su trayectoria como futbolista.

“No quiero valorar. Creo que, más que comentar, se debe respetar y obviamente yo la respeto. Es su decisión, como es obvio. No es una retirada. No terminó su carrera. Quien lo conoce sabe que tiene todavía objetivos para su carrera“, expresó.

Publicidad

"LO DE CRISTIANO NO ES UNA RETIRADA. TIENE TODAVÍA OBJETIVOS PARA SU CARRERA" José Mourinho habló sobre la decisión de CR7 de dejar la Selección de Portugal y compartió su deseo para cuando se retire del fútbol profesional. #DSPORTSNoticias https://t.co/mqj3xyJP7G — DSPORTS (@DSports) November 6, 2026

Además, el entrenador portugués hizo referencia a la manera en la que CR7 anunció su salida de la Selección y expresó su deseo de que el día en el que finalmente decida abandonar el futbol profesional sea completamente diferente: “La única cosa que me gustaría es que su retirada como jugador de fútbol sea un día diferente que el día de ayer“.

Por último, Mourinho también fue consultado sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo se convierta en entrenador cuando finalice su etapa como futbolista: Si lo veo como entrenador, no soy capaz de decir, no sé qué puede pasar en su cabeza. Es pronto para, incluso, hacer algún comentario. Todavía es jugador de fútbol“.

Publicidad

En sintesis