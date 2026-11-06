El entrenador argentino volvió a generar polémica con las Águilas y lanzó un comentario cargado de ironía al recordar los cuatro títulos que consiguió gracias al club azulcrema, aunque solamente uno fue como entrenador americanista.

Antonio Mohamed volvió a encender la polémica contra el América. El entrenador argentino ya había generado controversia el fin de semana pasado al cuestionar a las Águilas por haber utilizado supuestamente 10 extranjeros durante el torneo del futbol mexicano. Sin embargo, la Liga MX salió a aclarar la situación y confirmó que el conjunto azulcrema no había cometido ninguna infracción reglamentaria.

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La polémica estaba relacionada con la numeración de Ícaro Da Conceição, futbolista brasileño que comenzó el Apertura 2026 registrado con el número 27 y posteriormente pasó a la categoría Sub-21, donde recibió el dorsal 217. La Liga MX explicó que el cambio se realizó dentro del periodo reglamentario y que estuvo justificado por la llegada de nuevos jugadores No Formados en México al primer equipo. Por lo tanto, descartó que América hubiera incumplido el reglamento.

Ahora, el Turco volvió a apuntar contra las Águilas, aunque esta vez con un comentario irónico sobre los títulos que consiguió a lo largo de su carrera y que, según su particular interpretación, le debe al conjunto de Coapa. Sus palabras no tardaron en generar repercusiones entre los aficionados americanistas.

¿Qué dijo Antonio Mohamed sobre los cuatro títulos?

En medio de la polémica, Antonio Mohamed aseguró estar eternamente agradecido con el América por los cuatro títulos que consiguió gracias al equipo. Sin embargo, su comentario tuvo una importante dosis de ironía, ya que solamente uno de esos campeonatos lo conquistó dirigiendo a las Águilas.

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“Estoy eternamente agradecido porque me dio cuatro títulos”, expresó el entrenador argentino. La frase tiene una explicación particular. Mohamed conquistó el Apertura 2014 como director técnico del América, pero posteriormente consiguió otros tres campeonatos después de vencer al conjunto azulcrema en distintas finales.

En tono irónico, Antonio Mohamed lanzó un nuevo dardo contra el América: "Estoy eternamente agradecido porque me dio cuatro títulos". https://t.co/zLNlaZAYmG — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) November 5, 2026

Primero lo hizo con Monterrey en el Apertura 2019, cuando los Rayados derrotaron a las Águilas en la tanda de penales. Años después, volvió a imponerse con Toluca en el Clausura 2025 y en el Campeón de Campeones del mismo año.

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