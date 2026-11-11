En esta nota, podrás encontrar todos los juegos que serán transmitidos durante el día en México.

Tal como acostumbra suceder cada vez que hay un parón internacional, los primeros días se vuelven espesos para los aficionados futboleros. La programación de HOY miércoles 11 de noviembre de 2026 será escasa, pusto que aún no comienzan los encuentros de la fecha FIFA. Por ello, habrá bastante poco para ver.

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La dificultad para encontrar propuestas tiene que ver no solo con que las ligas se frenan, sino que los jugadores recién se están terminando de incorporar a sus selecciones. Por ello, apenas habrá seis partidos disponibles para ver desde México este miércoles por la mañana, tarde y noche, que los fanáticos tendrán para elegir.

Dentro de lo más destacado de esta jornada, aparece la continuidad de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Con una doble cartelera, se seguirán disputando los partidos de ida de las series de etapa del Apertura 2026, que prometen ser espectaculares. El plato fuerte del día será un América-Toluca para el infarto.

Además de esa competición, sólo habrá dos certámenes más para sintonizar en distintas pantallas: la Liga de Expansión MX y la Champions League Femenina. La primera de ellas ocupará la segunda mitad del miércoles y la otra, la primera. A continuación, te adjuntamos la programación completa que el público podrá observar en directo.

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La agenda de HOY miércoles 11 de noviembre 2026 para ver en México:

Estos son los juegos que serán transmitidos por televisión o por streaming online en el país, con sus respectivos horarios y transmisiones:

Liga MX Femenil:

América vs. Toluca: 19.00 horas por ViX, Nu9ve y Liga BBVA MX Femenil YouTube.

Pachuca vs. Monterrey: 21.00 horas por FOX One y Tubi.

Liga Expansión MX:

Pirata FC vs. La Paz: 20.00 horas por ESPN 2, AYM Sports y Disney+ Premium.

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Champions League Femenina: