Dónde ver EN VIVO Rumania vs. Suecia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Rumania llega golpeada y sin margen de error al lunes 5 de octubre, cuando reciba a Suecia por la cuarta fecha de la Liga de Naciones.
El partido no cambia demasiado la foto de la zona, pero para Rumania es la chance de cortar una racha negativa antes de que la diferencia con los de arriba se vuelva insalvable.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Rumania no arrancó bien esta Liga de Naciones: perdió los tres partidos que jugó y todavía no sumó un punto. La caída más dura fue la última, un 0-6 como visitante ante Polonia, un golpe que se suma a la derrota de local frente a Bosnia y Herzegovina. El funcionamiento viene cuesta arriba y necesita una reacción rápida.
Suecia, en cambio, llega entre los diez primeros del certamen con 7 puntos en tres presentaciones. Viene de empatar 1-1 como visitante ante Bosnia y Herzegovina, después de haber goleado 3-1 a Polonia de local. Es el equipo que mejor viene de los dos y encima tiene antecedentes recientes a favor frente a este rival.
El historial entre Rumania y Suecia
Se enfrentaron en nueve ocasiones y la ventaja es clara para Suecia, que ganó cinco veces por tres de Rumania, con dos empates en el medio. En lo que va de la historia, los suecos también sacaron mejor diferencia de gol: 11 contra 9. El antecedente más próximo fue hace apenas unos días, el 25 de septiembre, cuando Suecia se impuso 2-1 de local justamente ante este mismo rival.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Suecia vs. Rumania
|2-1
|UEFA Nations League
|15/11/2019
|Rumania vs. Suecia
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|23/03/2019
|Suecia vs. Rumania
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|27/03/2018
|Rumania vs. Suecia
|1-0
|Friendlies
|09/02/1997
|Rumania vs. Suecia
|0-2
|Friendlies
|10/07/1994
|Rumania vs. Suecia
|2-2
|FIFA World Cup
|12/06/1994
|Rumania vs. Suecia
|1-1
|Friendlies
|09/06/1983
|Suecia vs. Rumania
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/09/1982
|Rumania vs. Suecia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Rumania y Suecia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Rumania suma 0 puntos en el torneo.
- Suecia suma 7 puntos en el torneo.