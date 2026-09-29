Alineaciones de Eslovenia y Macedonia del Norte por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Eslovenia vs. Macedonia del Norte este martes 29 de septiembre en el Stozice Stadium desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Eslovenia y Macedonia del Norte
Eslovenia viene de empatar 0-0 con Escocia.
Macedonia del Norte viene de caer 0-3 ante Suiza.
Las alineaciones de Eslovenia y Macedonia del Norte
Eslovenia (4-4-1-1): Jan Oblak, Erik Janža, David Zec, Jaka Bijol, David Brekalo, Danijel Šturm, Aljoša Matko, Timi Elsnik, Adam Gnezda Čerin, Žan Karničnik, Andraž Šporar.
Macedonia del Norte (4-4-2): Stole Dimitrievski, Visar Musliu, Gjoko Zajkov, Bojan Ilievski, Din Alomerovic, Eljif Elmas, Enis Bardhi, Matej Gashtarov, Luka Stankovski, Bojan Miovski, Elmin Rastoder. DT: Goce Sedloski.
Suplentes de Eslovenia: Jure Balkovec, Mark Zabukovnik, Srdjan Kuzmic, Tjaš Begić, Sandi Lovrić, Žan Celar, Matevž Vidovšek, Tamar Svetlin, Žan-Luk Leban, Žan Vipotnik, Tomi Horvat, Vanja Drkušić.
Suplentes de Macedonia del Norte: Tihomir Kostadinov, Sebastian Herrera, Davor Taleski, Andrej Stojchevski, Ezgjan Alioski, Damjan Siskovski, Anes Meljichi, Mario Mladenovski, Agon Elezi, Azer Omeragikj, Ljupco Doriev, Dimitar Mitrovski, Jani Atanasov, Hristijan Maleski.
La previa de Eslovenia y Macedonia del Norte: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 12:45 (hora de México)
- Estadio: Stozice Stadium
- Historial: 7 cruces — Eslovenia ganó 1, Macedonia del Norte ganó 4 y empataron 2
- Último antecedente: 01/06/2021: Macedonia del Norte 1-1 Eslovenia
- Próximo partido de Eslovenia: vs. Suiza, sábado 3 de octubre
- Próximo partido de Macedonia del Norte: vs. Escocia, sábado 3 de octubre