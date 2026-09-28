La leyenda de los 'Red Devils' es el gran ausente de su país para el compromiso de hoy. ¿Qué le pasó?

La UEFA Nations League 2026-27 regresa para presentar un capítulo imperdible en el futbol internacional, que ningún aficionado querrá dejar de ver. Bélgica, que llega tras una victoria espectacular en el estreno, recibirá a sus pares de Francia. Un encuentro repleto de estrellas de elite que se cruzarán para definir al nuevo líder del Grupo A1.

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Los ‘Red Devils’ tuvieron un compromiso inicial extraordinario e inmejorable en el campeonato, con un triunfazo por 2-0 ante Italia en su debut en esta nueva edición. Mika Godts y Dodi Lukebakio, a los 20 minutos del primer tiempo y a los 24 minutos de la segunda mitad, convirtieron los goles de Bélgica en aquel partido.

Para este segundo desafío de Bélgica en la UEFA Nations League 2026-27 ante Francia, la sorpresa de muchos fans ha sido la ausencia de Thibaut Courtois en la portería. Senne Lammens, guardameta del Manchester United, será el dueño de los tres postes en el once titular del dueño de casa para enfrentar a delanteros de gran calibre.

Bélgica recibe a Francia sin Courtois [Foto: Getty Images]

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No obstante, la razón de la baja del experimentado golero parte de que el futbolista acordó con el DT no participar del torneo. Existió una conversación entre Van Bommel y Thibaut Courtois, donde el portero le pidió no participar de la UEFA Nations League 2026-27. El cuerpo técnico comprendió sus motivos y le dio luz verde.

Según le explicó el cancerbero a su entrenador, quiso tomarse una pausa de la Selección para priorizar a Real Madrid y su estado físico. La temporada pasada, Courtois sufrió mucho el calendario y tuvo que padecer algunas lesiones que lo aquejaron bastante. Así, a su avanzada edad, busca regular y dosificar minutos para no lastimarse.

Aunque no estará ante Francia ni en toda esta UEFA Nations League 2026-27, Thibaut Courtois no se retirará de los ‘Red Devils’ y volverá el año próximo a jugar para su país. Su intención es regresar en marzo del año siguiente, cuando Bélgica inicie su camino en las clasificatorias para la Eurocopa. Hoy, verá el encuentro por televisión.