Keylor Navas fue convocado a Costa Rica tras el cambio de entrenador: “Es una bendición”

Aunque Keylor Navas no había sido convocado por Costa Rica en el inicio de la Fecha FIFA, este lunes el jugador de Pumas viajó hacia su país para sumarse a la nómina de la Tricolor. Este cambio repentino de la situación del portero se debe al cambio de entrenador.

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Fernando Batista, técnico argentino que tuvo un cruce con Keylor Navas en los últimos días, dejó de ser el entrenador por malos resultados y en su reemplazo llegó Bryan Ruiz, el histórico futbolista de Costa Rica y excompañero del portero por muchos años.

Antes de partir hacia Costa Rica, Keylor Navas habló con la prensa y se mostró contento pero alerta por el mal momento de su selección: “Siempre estar en una selección es una bendición y ojalá que todo salga bien y que podamos disfrutar, y que vamos a salir adelante“.

“Que te llame un amigo (Bryan Ruiz) es algo importantísimo y es un privilegio de que uno pueda formar pare de sus planes y muy feliz. Lo más importante es levantar la cabeza y unirnos… es difícil por la situación, pero al final sé que vamos a entrenar fuerte y los vamos a dar todo para que en los próximo partidos las cosas salgan mejor y encaminarnos a un mejor futuro”, agregó el portero de Pumas.

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Keylor Navas con Bryan Ruiz (Getty Images)

Costa Rica perdió por 4-3 con Curazao y por 2-0 frente a Haití en los primeros dos partidos de la primera fase de la Concacaf Nations League. La tricolor aún tiene que disputar dos encuentros y tiene opciones matemáticas de meterse en los cuartos de final o al menos de evitar un posible descenso.

Los próximos partidos de Costa Rica

Fernando Batista había manifestado que no convocó a Keylor Navas porque intentó comunicarse con él y el portero no le respondió por mensaje. Finalmente el futbolista de Pumas regresó y estará presente en los encuentros con Nicaragua de este jueves 1 de octubre y luego contra Haití el próximo domingo.

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En síntesis