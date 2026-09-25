Macedonia del Norte vs. Suiza: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la Liga de Naciones

Macedonia del Norte y Suiza se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Suiza llega como favorita para este sábado 26 de septiembre, cuando visite a Macedonia del Norte por la Liga de Naciones. El cruce mide a dos selecciones con objetivos bien distintos en la competencia.

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Se trata de una fecha más en el desarrollo de la Liga de Naciones, un torneo que sirve tanto para acumular puntos como para que los seleccionadores midan variantes de cara a compromisos futuros. Para Macedonia del Norte, cada partido frente a un rival de jerarquía es una oportunidad de sumar experiencia internacional.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

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La actualidad de ambos equipos

Macedonia del Norte llega a este compromiso con la necesidad de hacer pesar la localía ante un rival de mayor peso en el ranking europeo. El equipo sabe que enfrentar a una selección como Suiza exige un partido casi perfecto en lo defensivo para no quedar expuesto.

Suiza, en cambio, se presenta como la selección con más recorrido en este cruce y con la obligación de traducir ese favoritismo en resultados concretos. El equipo suizo viene mostrando regularidad en la Liga de Naciones y buscará seguir por esa línea también como visitante.

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 5 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 7 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 9 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 10 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 11 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 12 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 13 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 19 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

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Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis