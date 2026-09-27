La afición eligió al culpable de la derrota de Pumas ante Atlético de San Luis: “Se tiene que ir”

Tras caer derrotados contra Atlético de San Luis en el Torneo Apertura 2026, los aficionados de los Pumas de la UNAM eligieron a los responsables de otra hecatombe.

Los Pumas de la UNAM cosecharon un nuevo descalabro en la Liga MX. En esta ocasión, el cuadro auriazul cayó 2-3 frente al Atlético de San Luis en la Jornada 10 disputada en el Estadio Olímpico Universitario, un resultado que compromete de manera seria sus aspiraciones de meterse entre los primeros ocho lugares de la clasificación general del Torneo Apertura 2026.

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El encuentro arrancó con el pie izquierdo para la escuadra local cuando Ángel Azuaje derribó a Felipe Mora dentro del área en una jugada que, tras ser revisada en el VAR, fue decretada como penal para que Sébastien Salles-Lamonge la convirtiera en gol para abrir la pizarra a favor de la visita.

En la parte complementaria, Rodrigo López emparejó los cartones al minuto 52 mediante un disparo al ángulo superior izquierdo. Sin embargo, el gusto duró poco para los universitarios, ya que David Rodríguez al 55 y nuevamente Salles-Lamonge desde los once pasos al 79 adelantarían a los potosinos, haciendo insuficiente el descuento de Juninho al minuto 90 para los de casa.

Ante este nuevo tropiezo en Ciudad Universitaria, el estratega Esteban Solari se convirtió en el principal señalado por la derrota ante la escuadra potosina. Además de los cuestionamientos hacia su planteamiento táctico que permitió múltiples jugadas de peligro en contra, la afición reprobó la inclusión en el XI inicial de Luciano Herrera, quien de sus cuatro disparos intentados únicamente logró direccionar uno con puerta.

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En sintonía con las duras críticas hacia el cuerpo técnico, la fanaticada auriazul apuntó también hacia la alta directiva del club. Los seguidores de los Pumas hicieron sentir su molestia con el vicepresidente deportivo Antonio Sancho, señalando que desde su llegada en diciembre de 2025, la reestructuración del proyecto deportivo se percibe distante de entregar resultados en el terreno de juego.

Esteban Solari y Antonio Sancho, los apuntados por los hinchas

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En síntesis