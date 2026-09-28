Carlos Hermosillo cree que Miguel Borja potenció a Henry Martín: “Le hizo ponerse las pilas”

América le ganó a Necaxa y se posicionó como líder de la Liga MX con los mismos puntos que Toluca pero con un partido pendiente.

América volvió a la victoria este domingo después de dos partidos sin ganar en el Apertura 2026. Las Águilas vencieron por 4-2 a Necaxa con un triplete de Henry Martín y otro gol de Miguel Borja, en lo que fue el primer encuentro en el que ambos delanteros jugaron juntos desde el inicio.

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El capitán del América llegó a su cuarto hattrick con el conjunto azulcrema y Henry Martín parecería estar volviendo a su mejor nivel. De acuerdo a lo analizado por el exjugador Carlos Hermosillo, la llegada de Miguel Borja ha potenciado a ‘La Bomba’.

El análisis de Carlos Hermosillo

“(Henry Martín) no es un jugador que se vaya a caer mentalmente. Ustedes creen que si sientan al líder dirán ‘ya no jugamos’. Borja le vino muy bien a Henry para ponerse las pilas. Estoy diciendo en beneficio de Henry que no lo tiren al suelo“, dijo Carlos Hermosillo debatiendo con sus compañeros del programa ‘La Última Palabra’.

“No son niños de 15 años, (Henry Martín) es un jugador muy maduro, ganador que le costó mucho trabajo hacerse de la titularidad en el club América. El entrenador hizo bien porque le metió una piedrotota en el zapato”, agregó el exjugador.

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Henry Martín y Miguel Borja en el partido ante Necaxa (Imago7)

Lo que relata Carlos Hermosillo ha ocurrido y seguirá ocurriendo en el futbol, es decir que la llegada de un competidor inmediato en el plantel lleve a que el titular levante su nivel porque ve en peligro su puesto fijo en el equipo.

Henry Martín y Miguel Borja le están haciendo un bien al América y ayer jugando juntos desde el inicio por primera vez fueron capaces de meter los cuatro goles de Las Águilas en la victoria contra Necaxa. El equipo de Guillermo Almada es líder de la Liga MX con Toluca pero con un partido pendiente.

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En síntesis