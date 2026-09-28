Francia y Bélgica se llevarán todos los flashes de la fiesta futbolera de este lunes, cuando se enfrenten en el marco de la jornada 2 de la UEFA Nations League 2026-27. Tras el estreno triunfal de ambos en el Grupo A, rápidamente les toca verse las caras en un duelo de favoritos de este certamen continental de selecciones de Europa.

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En el caso del equipo de Zinedine Zidane, llegan con la baja de Kylian Mbappé por lesión, siendo definitivamente desafectado de la convocatoria para esta fecha FIFA. Por otra parte, el legandario entrenador de los galos se volcaría a una rotación importante pese al rival, cuidando a figuras de talla mundial como Cherki y Olise.

Por el lado del cuadro de Mark Van Bommel, no cuentan con Leandro Trossard por lesión, pero su situación cambia pues está en la delegación y volvería el próximo juego. Además, el cuerpo técnico del conjunto rojinegro no moverá fichas y apostará por todos sus titulares para poner lo mejor y conseguir otra victoria.

Francia y Bélgica se reencuentran en el campo [Foto: Getty]

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La probable alineación de Francia ante Bélgica:

Mike Maignan.

Pierre Kalulu.

Dayot Upamecano.

Jeremy Jacquet.

Andy Diouf.

Eduardo Camavinga.

Adrien Rabiot.

Lucas Da Cunha.

Desiré Doué.

Esteban Le Paul.

Bradley Barcolá.

DT: Zinedine Zidane.

La probable alineación de Bélgica ante Francia:

Senne Lammens.

Timothy Castagne.

Brandon Mechele.

Nathan Ngoy.

Maxim De Cuyper.

Nicolas Raskin.

Youri Tielemans.

Kevin De Bruyne.

Dodi Lukebakio.

Mika Godts.

Charles De Ketelaere.

DT: Mark Van Bommel.

¿Cuándo juegan Francia vs. Bélgica por la UEFA Nations League 2026-27?

El partido Francia vs. Bélgica se disputará HOY lunes 28 de septiembre, en el King Baudouin Stadium (Bruselas, Bélgica), por la jornada 2 de la UEFA Nations League 26/27. El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 12.45 horas del Centro de México -15.45 hora Argentina-, en el último turno de juegos del día.

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¿Qué canal transmite Francia vs. Bélgica por la UEFA Nations League 2026-27?

El partido Francia vs. Bélgica se podrá sintonizar en vivo y en directo, a lo largo y ancho de México y de manera exclusivia, a través de la pantalla de SKY Sports. Esta señal será la única que pasará el compromiso del Grupo A y todos los juegos del día de esta Nations League en todo el territorio nacional.