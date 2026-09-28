Pumas perdió este domingo y se ubica 12° en la clasificación de la Liga MX. La afición del equipo auriazul se manifestó.

Pumas sufrió una dura derrota este domingo al caer por 3-2 con Atlético de San Luis en CU y el conjunto auriazul no gana hace tres partidos en la Liga MX. El equipo de Esteban Solari se encuentra en un mal momento y cada vez está más lejos en la clasificación.

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A falta de siete jornadas para que finalice la etapa regular, Pumas todavía tiene posibilidades de meterse en la Liguilla. Sin embargo, ante la consulta en el canal de Whatsapp a aficionados que forman parte de la comunidad ‘Dale Azul y Oro’, la mayoría coincide en que el equipo auriazul no terminará entre los ocho mejores.

Al momento de escribir este artículo votaron más de 500 aficionados de Pumas; un poco más de 400 de ellos creen que el conjunto de Esteban Solari no conseguirá entrar a la Liguilla del Apertura 2026.

No obstante, un poco más de 140 fanáticos que forman parte de ‘Dale Azul y Oro’ consideran que Pumas sí podrá terminar entre los ocho mejores en la clasificación para poder jugar la Fiesta Grande. Por lo pronto el club auriazul está 12° en la tabla con 12 puntos en 10 jornadas.

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La encuesta en ‘Dale Azul y Oro’

Hasta el momento, Xolos es el último equipo que se estaría clasificando a la Liguilla con 14 unidades, aunque Tijuana tiene un partido pendiente. El problema de Pumas es que el calendario que se le viene parece muy exigente considerando el momento que atraviesa el equipo.

Esteban Solari no renunció tras la derrota con Atlético de San Luis y la directiva tampoco lo despidió. Lo positivo para Pumas es que la Liga MX tendrá una pausa producto de la Fecha FIFA y el conjunto auriazul jugará recién el 11 de octubre contra Cruz Azul en CU.

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Los próximos rivales de Pumas

Cruz Azul (local)

Atlante (visita)

Santos Laguna (visita)

Tigres (local)

Club Puebla (visita)

América (local)

Rayados (local)

En síntesis