Alineaciones de Malta y Gibraltar por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Malta vs. Gibraltar este jueves 1 de octubre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Malta y Gibraltar
Malta viene de ganarle 2-1 a Andorra.
Gibraltar viene de empatar 0-0 con Andorra.
Las alineaciones de Malta y Gibraltar
Malta (4-2-3-1): Henry Bonello, Ryan Camenzuli, Enrico Pepe, Kurt Shaw, Zach Muscat, Teddy Teuma, Alexander Satariano, Matthew Guillaumier, Irvin Cardona, Paul Mbong, Ilyas Chouaref. DT: Emilio De Leo.
Gibraltar (3-5-2): Bradley Banda, Julian Valarino, Bernardo Lopes, Dan Bent, Luca Scanlon, Nicholas Pozo, Graeme Torrilla, Leon Mason, Kian Ronan, Tjay De Barr, Dylan Borge. DT: Scott Wiseman.
Suplentes de Malta: Adam Overend, Gabriel Mentz, Brandon Paiber, Jake Grech, James Sissons, Andrea Zammit, Myles Beerman, Rashed Al-Tumi, Jake Azzopardi, Kean Scicluna, Keyon Ewurum, Juan Corbalan.
Suplentes de Gibraltar: Ethan Jolley, Carlos Richards, Jesse Gomez, Victor Huart, Jayvan Garro, Paddy McClafferty, Han Stevens, Liam Jessop, Jaiden Bartolo, Ethan Britto, Alain Pons, Jaylan Hankins.
La previa de Malta y Gibraltar: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 1 de octubre
- Hora: 12:45 (hora de México)
- Historial: 3 cruces — Malta ganó 2, Gibraltar ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 06/09/2023: Malta 1-0 Gibraltar
- Próximo partido de Malta: vs. Andorra, domingo 4 de octubre