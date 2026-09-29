¿Juegan Lamine Yamal y Luka Modric? Las alineaciones de España vs. Croacia por la Nations League

Tras su victoria ante Inglaterra de visitante, España juega de local en lo que será su segunda presentación en la Nations League.

Desde las 12:45 horas de la CDMX, España recibe a Croacia en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla por la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27. La Roja vuelve a presentarse como local después de su gran estreno en el torneo.

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Los campeones del mundo atraviesan un enorme presente tras vencer por 2-1 a Inglaterra como visitantes en su primera presentación en el certamen internacional. Ahora buscarán mantener ese impulso frente a una Croacia que también llega con tres puntos.

Croacia, por su parte, también consiguió un gran resultado en su primer partido tras vencer por 2-1 a República Checa y ahora quiere dar la sorpresa ante La Roja. El conjunto balcánico tendrá nuevamente a Luka Modric como una de sus principales figuras.

Alineación de España para recibir a Croacia

Unai Simón

Marc Cucurella

Aymeric Laporte

Pau Cubarsí

Marc Pubill

Rodri

Pedri

Fermín López

Nico Williams

Lamine Yamal

Mikel Oyarzabal

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Alineación de Croacia para visitar a España

Dominik Livaković

Josip Stanišić

Luka Vušković

Joško Gvardiol

Ivan Perišić

Luka Modrić

Mateo Kovačić

Petar Sučić

Mario Pašalić

Nikola Vlašić

Igor Matanović

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