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UEFA NATIONS LEAGUE

¿Juegan Lamine Yamal y Luka Modric? Las alineaciones de España vs. Croacia por la Nations League

Tras su victoria ante Inglaterra de visitante, España juega de local en lo que será su segunda presentación en la Nations League.

España recibe a Croacia en la Nations League.
© Getty ImagesEspaña recibe a Croacia en la Nations League.

Desde las 12:45 horas de la CDMX, España recibe a Croacia en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla por la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27. La Roja vuelve a presentarse como local después de su gran estreno en el torneo.

Los campeones del mundo atraviesan un enorme presente tras vencer por 2-1 a Inglaterra como visitantes en su primera presentación en el certamen internacional. Ahora buscarán mantener ese impulso frente a una Croacia que también llega con tres puntos.

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Croacia, por su parte, también consiguió un gran resultado en su primer partido tras vencer por 2-1 a República Checa y ahora quiere dar la sorpresa ante La Roja. El conjunto balcánico tendrá nuevamente a Luka Modric como una de sus principales figuras.

Alineación de España para recibir a Croacia

  • Unai Simón
  • Marc Cucurella
  • Aymeric Laporte
  • Pau Cubarsí
  • Marc Pubill
  • Rodri
  • Pedri
  • Fermín López
  • Nico Williams
  • Lamine Yamal
  • Mikel Oyarzabal

Alineación de Croacia para visitar a España

  • Dominik Livaković
  • Josip Stanišić
  • Luka Vušković
  • Joško Gvardiol
  • Ivan Perišić
  • Luka Modrić
  • Mateo Kovačić
  • Petar Sučić
  • Mario Pašalić
  • Nikola Vlašić
  • Igor Matanović
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En sintesis

  • España y Croacia se enfrentan a las 12:45 horas por la Nations League.
  • El Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla albergará el partido de la Jornada 2.
  • Luka Modrić y Lamine Yamal lideran las alineaciones titulares de sus selecciones.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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