¿Juegan Lamine Yamal y Luka Modric? Las alineaciones de España vs. Croacia por la Nations League

Desde las 12:45 horas de la CDMX, España recibe a Croacia en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla por la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27. La Roja vuelve a presentarse como local después de su gran estreno en el torneo.
Los campeones del mundo atraviesan un enorme presente tras vencer por 2-1 a Inglaterra como visitantes en su primera presentación en el certamen internacional. Ahora buscarán mantener ese impulso frente a una Croacia que también llega con tres puntos.
Croacia, por su parte, también consiguió un gran resultado en su primer partido tras vencer por 2-1 a República Checa y ahora quiere dar la sorpresa ante La Roja. El conjunto balcánico tendrá nuevamente a Luka Modric como una de sus principales figuras.
Alineación de España para recibir a Croacia
- Unai Simón
- Marc Cucurella
- Aymeric Laporte
- Pau Cubarsí
- Marc Pubill
- Rodri
- Pedri
- Fermín López
- Nico Williams
- Lamine Yamal
- Mikel Oyarzabal
Alineación de Croacia para visitar a España
- Dominik Livaković
- Josip Stanišić
- Luka Vušković
- Joško Gvardiol
- Ivan Perišić
- Luka Modrić
- Mateo Kovačić
- Petar Sučić
- Mario Pašalić
- Nikola Vlašić
- Igor Matanović
En sintesis
- España y Croacia se enfrentan a las 12:45 horas por la Nations League.
- El Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla albergará el partido de la Jornada 2.
- Luka Modrić y Lamine Yamal lideran las alineaciones titulares de sus selecciones.