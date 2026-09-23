Dónde ver EN VIVO Andorra vs. Malta por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Andorra y Malta se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

La Liga de Naciones arranca este jueves 24 de septiembre con un duelo entre dos selecciones que rara vez están en el radar del gran público, pero que se conocen bastante bien.

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Es la primera fecha del grupo y ninguno de los dos quiere arrancar perdiendo puntos, sobre todo pensando en el objetivo de ascender de categoría.

Horario del partido

México: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

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La actualidad de ambos equipos

Andorra llega a este cruce con la necesidad de mostrar solidez en casa, algo que suele ser su principal arma dentro del torneo. El equipo sabe que estos partidos de la fase de grupos son la mejor chance de sumar de manera regular y meterse en la pelea por el ascenso de categoría.

Malta, por su parte, buscará aprovechar la localía rival para llevarse un resultado que le permita empezar con confianza. El microciclo de la Liga de Naciones suele ser clave para selecciones de este nivel, y un buen arranque puede marcar el resto del proceso.

El historial entre Andorra y Malta

El historial entre ambos muestra bastante paridad, aunque con ventaja para los malteses: de seis enfrentamientos, Malta ganó dos y hubo cuatro empates, mientras que Andorra todavía no pudo quedarse con ninguno. En materia de goles, Malta también saca diferencia, con 6 tantos convertidos contra 3 de los andorranos.

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El duelo más reciente, en noviembre de 2024, terminó 0-0, y el anterior lo ganó Malta por la mínima. La tendencia marca partidos cerrados, con pocos goles y resultados ajustados en las últimas citas.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/11/2024 Malta vs. Andorra 0-0 UEFA Nations League 10/09/2024 Andorra vs. Malta 0-1 UEFA Nations League 14/11/2020 Malta vs. Andorra 3-1 UEFA Nations League 10/10/2020 Andorra vs. Malta 0-0 UEFA Nations League 26/03/2002 Malta vs. Andorra 1-1 Friendlies 07/02/2000 Malta vs. Andorra 1-1 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

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En síntesis