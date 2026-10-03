Alineaciones de Portugal y Noruega por la Liga de Naciones: formaciones probables

Portugal y Noruega se enfrentan este domingo 4 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Portugal vs. Noruega este domingo 4 de octubre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Portugal y Noruega

Portugal viene de ganarle 4-2 a Dinamarca y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Noruega viene de caer 1-2 ante Gales y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Portugal y Noruega

Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, João Cancelo, Bruno Fernandes, Rúben Neves, Vitor Vitinha, Gonçalo Ramos, Rafael Leão, Pedro Neto. DT: Jorge Jesus.

Noruega (4-3-3): Orjan Nyland, David Moller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ajer, Leo Ostigard, Fredrik Aursnes, Sander Berge, Martin Odegaard, Andreas Schjelderup, Erling Haaland, Oscar Bobb. DT: Ståle Solbakken.

Suplentes de Portugal: Diogo Dalot, Tomás Araújo, Nuno Tavares, João Palhinha, Bernardo Silva, João Félix, Rui Silva, Gonçalo Inácio, João Neves, Francisco Trincao, Fábio Silva, Samuel Soares.

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Suplentes de Noruega: Julian Ryerson, Odin Luras Bjortuft, Patrick Berg, Jorgen Strand Larsen, Sander Tangvik, Egil Selvik, Ole Didrik Blomberg, Fredrik Sjovold, Thelo Aasgaard, Antonio Nusa, Erik Botheim.

La previa de Portugal y Noruega: todo lo que hay que saber