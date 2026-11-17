Gales recibe a Portugal este martes 17 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Gales viene de caer 1-3 ante Noruega y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Portugal viene de caer 1-4 ante Dinamarca y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Gales y Portugal
Gales (4-4-2): Karl Darlow, Connor Roberts, Joe Rodon, Ben Davies, Jay DaSilva, Daniel James, Rubin Colwill, Liam Cullen, Brennan Johnson, Lewis Koumas, Harry Wilson. DT: Craig Bellamy.
Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa, Diogo Dalot, Renato Veiga, António Silva, João Cancelo, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Vítor Vitinha, Pedro Neto, Gonçalo Ramos, João Félix. DT: Jorge Jesus.
La previa de Gales y Portugal: todo lo que hay que saber
- Día: martes 17 de noviembre
- Hora: 13:45 (hora de México)
- Historial: 3 cruces — Gales ganó 0, Portugal ganó 3 y empataron 0
- Último antecedente: 24/09/2026: Portugal 1-0 Gales