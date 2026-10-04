Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Armenia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Montenegro llega entonado y quiere estirar su buen presente el lunes 5 de octubre, cuando reciba a una Armenia que todavía no logra asentarse en esta Liga de Naciones.
Es la cuarta fecha del grupo y Montenegro ya se instaló entre los mejores con nueve puntos, mientras que Armenia pelea por no quedar relegada en la tabla. Un triunfo local podría dejar casi sentenciada la diferencia entre ambos.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 4
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Montenegro atraviesa un gran momento: ganó sus tres partidos en esta Liga de Naciones, el último de visitante ante Letonia, y antes había superado a Chipre y a la propia Armenia. Llega como favorito y con la confianza de no haber perdido pisada en el grupo.
El historial entre Montenegro y Armenia
El historial entre ambos está muy parejo: de cinco enfrentamientos, Montenegro ganó dos, Armenia otros dos y hubo un empate, con una diferencia de gol mínima a favor del local de este lunes (11 a 9). El antecedente más reciente fue hace apenas unos días, cuando Montenegro se impuso 3-2 como visitante en Ereván, en un partido que se definió sobre el final.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Armenia vs. Montenegro
|2-3
|UEFA Nations League
|09/06/2025
|Montenegro vs. Armenia
|2-2
|Friendlies
|24/03/2022
|Armenia vs. Montenegro
|1-0
|Friendlies
|10/06/2017
|Montenegro vs. Armenia
|4-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/11/2016
|Armenia vs. Montenegro
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Montenegro y Armenia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Montenegro suma 9 puntos tras vencer a Letonia, Armenia y Chipre.
- Armenia suma 3 puntos en el torneo.