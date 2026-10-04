Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Armenia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Montenegro y Armenia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Montenegro llega entonado y quiere estirar su buen presente el lunes 5 de octubre, cuando reciba a una Armenia que todavía no logra asentarse en esta Liga de Naciones.

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Es la cuarta fecha del grupo y Montenegro ya se instaló entre los mejores con nueve puntos, mientras que Armenia pelea por no quedar relegada en la tabla. Un triunfo local podría dejar casi sentenciada la diferencia entre ambos.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 4

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 4 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Montenegro atraviesa un gran momento: ganó sus tres partidos en esta Liga de Naciones, el último de visitante ante Letonia, y antes había superado a Chipre y a la propia Armenia. Llega como favorito y con la confianza de no haber perdido pisada en el grupo.

El historial entre Montenegro y Armenia

El historial entre ambos está muy parejo: de cinco enfrentamientos, Montenegro ganó dos, Armenia otros dos y hubo un empate, con una diferencia de gol mínima a favor del local de este lunes (11 a 9). El antecedente más reciente fue hace apenas unos días, cuando Montenegro se impuso 3-2 como visitante en Ereván, en un partido que se definió sobre el final.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Armenia vs. Montenegro 2-3 UEFA Nations League 09/06/2025 Montenegro vs. Armenia 2-2 Friendlies 24/03/2022 Armenia vs. Montenegro 1-0 Friendlies 10/06/2017 Montenegro vs. Armenia 4-1 UEFA World Cup Qualifiers 11/11/2016 Armenia vs. Montenegro 3-2 UEFA World Cup Qualifiers

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

Montenegro y Armenia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports , Sky+ y izzi .

, y . Montenegro suma 9 puntos tras vencer a Letonia, Armenia y Chipre.

suma 9 puntos tras vencer a Letonia, Armenia y Chipre. Armenia suma 3 puntos en el torneo.