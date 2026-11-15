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Liga de Naciones

Alineaciones de Letonia y Armenia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Letonia y Armenia se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Latvia vs. Armenia, Liga de Naciones
Latvia vs. Armenia, Liga de Naciones

Letonia recibe a Armenia este domingo 15 de noviembre desde las 08:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Letonia viene de caer 1-2 ante Montenegro y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Armenia viene de empatar 1-1 con Chipre y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Letonia y Armenia

Letonia (5-4-1): Rihards Matrevics, Raivis Jurkovskis, Roberts Savaļnieks, Antonijs Černomordijs, Oskars Vientiess, Dennis Cirkin, Eduards Dašķevičs, Lūkass Vapne, Dmitrijs Zelenkovs, Andrejs Cigaņiks, Roberts Uldriķis. DT: Paolo Nicolato.

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Armenia (4-2-3-1): Aleksandr Mishiev, Artem Bandikyan, Georgiy Arutiunian, Styopa Mkrtchyan, Nair Tiknizyan, Karen Hovhannisyan, Artur Serobyan, Ugochukwu Iwu, Narek Grigoryan, Artur Miranyan, Zhirayr Shaghoyan. DT: Eghishe Melikyan.

La previa de Letonia y Armenia: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 15 de noviembre
  • Hora: 08:00 (hora de México)
  • Historial: 7 cruces — Letonia ganó 2, Armenia ganó 4 y empataron 1
  • Último antecedente: 25/09/2026: Armenia 2-0 Letonia
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