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Liga de Naciones

Letonia vs. Armenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Letonia y Armenia se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Latvia vs. Armenia, Liga de Naciones
Latvia vs. Armenia, Liga de Naciones

Letonia recibe a Armenia este domingo 15 de noviembre desde las 08:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Letonia ya no tiene casi nada que pelear en este grupo y recibe a una Armenia que al menos conserva algo de aire en la tabla. El cierre de la fecha 6 encuentra a los dos equipos con necesidades distintas, pero con la misma urgencia de sumar.

No hay gran cosa en juego en términos de clasificación, pero sí orgullo y la chance de cortar rachas negativas en esta Liga de Naciones.

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La actualidad de ambos equipos

Letonia llega golpeada. Perdió sus últimos tres partidos, incluido el más reciente ante Montenegro por 1-2 como visitante, y suma apenas un punto en cinco presentaciones. Está 49° entre 54 equipos, un dato que refleja lo difícil que fue su andar en esta fase.

Armenia, en cambio, llega algo más entonada. Viene de empatar 1-1 de local ante Chipre y antes había igualado sin goles frente a Montenegro, lo que le permitió frenar la caída tras la derrota inicial ante los chipriotas. Con 5 puntos y el puesto 34, todavía puede aspirar a mejorar su posición en lo que resta del certamen.

El historial entre Letonia y Armenia

El historial reciente favorece claramente a Armenia, que ganó 4 de los 7 enfrentamientos y también se impuso en goles, 10 contra 7. Letonia solo pudo festejar en dos ocasiones y hubo un empate, aquel 0-0 de 2009.

En el cruce más reciente, de septiembre de este año, Armenia se quedó con el triunfo por 2-0. De hecho, de los últimos cinco duelos, Armenia ganó tres y Letonia apenas uno, por lo que llega con el antecedente reciente de su lado.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Armenia vs. Letonia2-0UEFA Nations League
17/11/2024Letonia vs. Armenia1-2UEFA Nations League
07/09/2024Armenia vs. Letonia4-1UEFA Nations League
12/10/2023Letonia vs. Armenia2-0UEFA European Championship Qualifiers
19/06/2023Armenia vs. Letonia2-1UEFA European Championship Qualifiers
03/09/2014Letonia vs. Armenia2-0Friendlies
11/02/2009Letonia vs. Armenia0-0Friendlies

Horario del partido

  • México: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs
  • Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
  • Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
  • Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
  • Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
  • Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis

  • Letonia y Armenia se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Letonia suma 1 punto en el torneo.
  • Armenia suma 5 puntos en el torneo.
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