Letonia vs. Armenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Letonia recibe a Armenia este domingo 15 de noviembre desde las 08:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Letonia ya no tiene casi nada que pelear en este grupo y recibe a una Armenia que al menos conserva algo de aire en la tabla. El cierre de la fecha 6 encuentra a los dos equipos con necesidades distintas, pero con la misma urgencia de sumar.
No hay gran cosa en juego en términos de clasificación, pero sí orgullo y la chance de cortar rachas negativas en esta Liga de Naciones.
La actualidad de ambos equipos
Letonia llega golpeada. Perdió sus últimos tres partidos, incluido el más reciente ante Montenegro por 1-2 como visitante, y suma apenas un punto en cinco presentaciones. Está 49° entre 54 equipos, un dato que refleja lo difícil que fue su andar en esta fase.
Armenia, en cambio, llega algo más entonada. Viene de empatar 1-1 de local ante Chipre y antes había igualado sin goles frente a Montenegro, lo que le permitió frenar la caída tras la derrota inicial ante los chipriotas. Con 5 puntos y el puesto 34, todavía puede aspirar a mejorar su posición en lo que resta del certamen.
El historial entre Letonia y Armenia
El historial reciente favorece claramente a Armenia, que ganó 4 de los 7 enfrentamientos y también se impuso en goles, 10 contra 7. Letonia solo pudo festejar en dos ocasiones y hubo un empate, aquel 0-0 de 2009.
En el cruce más reciente, de septiembre de este año, Armenia se quedó con el triunfo por 2-0. De hecho, de los últimos cinco duelos, Armenia ganó tres y Letonia apenas uno, por lo que llega con el antecedente reciente de su lado.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Armenia vs. Letonia
|2-0
|UEFA Nations League
|17/11/2024
|Letonia vs. Armenia
|1-2
|UEFA Nations League
|07/09/2024
|Armenia vs. Letonia
|4-1
|UEFA Nations League
|12/10/2023
|Letonia vs. Armenia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|19/06/2023
|Armenia vs. Letonia
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|03/09/2014
|Letonia vs. Armenia
|2-0
|Friendlies
|11/02/2009
|Letonia vs. Armenia
|0-0
|Friendlies
Horario del partido
- México: 08:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs
- Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Letonia y Armenia se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Letonia suma 1 punto en el torneo.
- Armenia suma 5 puntos en el torneo.