Letonia vs. Armenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Letonia y Armenia se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Letonia recibe a Armenia este domingo 15 de noviembre desde las 08:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Letonia ya no tiene casi nada que pelear en este grupo y recibe a una Armenia que al menos conserva algo de aire en la tabla. El cierre de la fecha 6 encuentra a los dos equipos con necesidades distintas, pero con la misma urgencia de sumar.

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No hay gran cosa en juego en términos de clasificación, pero sí orgullo y la chance de cortar rachas negativas en esta Liga de Naciones.

La actualidad de ambos equipos

Letonia llega golpeada. Perdió sus últimos tres partidos, incluido el más reciente ante Montenegro por 1-2 como visitante, y suma apenas un punto en cinco presentaciones. Está 49° entre 54 equipos, un dato que refleja lo difícil que fue su andar en esta fase.

Armenia, en cambio, llega algo más entonada. Viene de empatar 1-1 de local ante Chipre y antes había igualado sin goles frente a Montenegro, lo que le permitió frenar la caída tras la derrota inicial ante los chipriotas. Con 5 puntos y el puesto 34, todavía puede aspirar a mejorar su posición en lo que resta del certamen.

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El historial entre Letonia y Armenia

El historial reciente favorece claramente a Armenia, que ganó 4 de los 7 enfrentamientos y también se impuso en goles, 10 contra 7. Letonia solo pudo festejar en dos ocasiones y hubo un empate, aquel 0-0 de 2009.

En el cruce más reciente, de septiembre de este año, Armenia se quedó con el triunfo por 2-0. De hecho, de los últimos cinco duelos, Armenia ganó tres y Letonia apenas uno, por lo que llega con el antecedente reciente de su lado.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Armenia vs. Letonia 2-0 UEFA Nations League 17/11/2024 Letonia vs. Armenia 1-2 UEFA Nations League 07/09/2024 Armenia vs. Letonia 4-1 UEFA Nations League 12/10/2023 Letonia vs. Armenia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 19/06/2023 Armenia vs. Letonia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 03/09/2014 Letonia vs. Armenia 2-0 Friendlies 11/02/2009 Letonia vs. Armenia 0-0 Friendlies

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Horario del partido

México: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One

Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs

Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs

Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs

Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs

Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis