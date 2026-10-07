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Así quedó el ranking FIFA después de la última ventana internacional

México no tuvo la fecha FIFA esperada con Rafael Márquez, pero mantuvo su lugar entre las diez mejores selecciones del mundo. En noviembre tendrá nuevos desafíos para defender esa posición.

Se actualizó el ranking FIFA.
© Getty ImagesSe actualizó el ranking FIFA.

La nueva ventana internacional llegó a su final con grandes partidos amistosos alrededor del mundo. Mientras algunas selecciones aprovecharon estos encuentros para continuar con su preparación, los países europeos también tuvieron actividad correspondiente a la UEFA Nations League, competencia que tendrá continuidad más adelante.

Uno de los equipos que quedó bajo la lupa fue México, que comenzó una nueva etapa con Rafael Márquez al frente. El Tri no consiguió los resultados que esperaba y cerró la fecha FIFA con dos empates y dos derrotas, en una serie de partidos que dejó varias dudas de cara a los próximos compromisos.

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México igualó 1-1 ante Colombia, volvió a empatar 1-1 frente a Perú y después sufrió dos derrotas consecutivas ante Estados Unidos y Chile. Los resultados generaron críticas alrededor del equipo, especialmente por la imagen mostrada en los últimos encuentros.

A pesar de esta complicada presentación, México logró mantenerse en el décimo lugar del ranking FIFA, una posición que ya ocupaba antes del comienzo de esta ventana internacional. Sin embargo, el mal rendimiento tuvo consecuencias en el puntaje y ahora el margen para conservar ese puesto será cada vez menor.

De cara a noviembre, el Tri tendrá el desafío de volver a ganar y recuperar sensaciones positivas. México deberá mejorar sus resultados si pretende mantenerse dentro del Top 10, especialmente porque varias selecciones que aparecen detrás pueden aprovechar nuevos partidos internacionales para acercarse en la clasificación.

Así quedó el Top 10 del ranking FIFA

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PosiciónSelecciónPuntos
1España2011.57
2Argentina1972.80
3Francia1958.86
4Inglaterra1925.59
5Portugal1807.69
6Brasil1806.51
7Marruecos1805.34
8Bélgica1779.17
9Países Bajos1778.61
10México1738.48

En sintesis

  • México se mantuvo en el décimo lugar del ranking FIFA pese a sus resultados.
  • Rafael Márquez registró dos empates y dos derrotas al frente de la Selección Mexicana.
  • España lidera el ranking FIFA seguida por Argentina, Francia e Inglaterra en las primeras posiciones.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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