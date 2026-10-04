Rafa Márquez en la Selección Mexicana: mucho para trabajar y poco material para hacerlo

La llegada de Rafael Márquez al banquillo de la Selección Mexicana despierta tantos interrogantes como expectativas. Aunque su figura impone un respeto indiscutible por todo lo que representó como futbolista, la realidad marca que afronta su primera prueba de fuego como director técnico sin demasiado rodaje. Asumir el mando de un barco siempre convulsionado exige ideas claras desde el primer día, pero achacar los males del equipo únicamente a la falta de experiencia del entrenador sería un diagnóstico apresurado e incompleto.

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La dura tarea que tiene Rafa Márquez por delante: hacer jugar bien a México

El verdadero problema de este ciclo radica en la materia prima disponible dentro del vestuario. Si bien el plantel cuenta con un par de individualidades de jerarquía comprobada en Europa como Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Johan Vásquez, el resto de la nómina conforma un equipo de nivel apenas aceptable para la exigencia internacional. La presencia de piezas experimentadas ayuda a sostener la estructura en momentos delicados, pero no alcanza para camuflar las notorias deficiencias colectivas que padece el conjunto nacional.

Rafa Márquez y su cuerpo técnico debutaron de floja manera al frente de México. (GETTY IMAGES)

La aparición de nombres jóvenes como Gilberto Mora, Armando González o Diego Campillo genera cierta ilusión entre los aficionados, aunque pretender que solucionen los problemas de golpe resulta una utopía. Las promesas de recambio muestran cualidades interesantes para el futuro, pero todavía carecen del roce necesario para ponerse el equipo al hombro en compromisos de alta presión. Tirar a los pibes a la cancha sin un contexto favorable termina por exponerlos antes de tiempo en lugar de potenciar sus virtudes.

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Los primeros resultados de esta fecha FIFA dejaron un saldo bastante preocupante para la afición azteca. Los empates sin brillo ante Colombia y Perú encendieron las alarmas, mientras que la contundente goleada 3-0 sufrida a manos de Estados Unidos terminó por desnudar las profundas grietas del funcionamiento colectivo. El rendimiento dentro del campo reflejó a un equipo apático, desorientado y sin respuestas futbolísticas frente a un rival directo de la región.

Resulta llamativo observar cómo este nuevo proceso parece una simple continuación de lo que dejó el ciclo de Javier Aguirre tras el último Mundial. Se percibe nuevamente esa peligrosa dinámica de “ver qué pasa” sobre la marcha, apostando más a la intuición o a la motivación individual que a la consolidación de una idea de juego convincente a largo plazo. Márquez tiene muchísimo trabajo por delante, pero con este panorama, la tarea amenaza con transformarse en una misión bastante difícil.

En síntesis

Rafael Márquez asumió como director técnico de la Selección Mexicana sin previo rodaje prolongado.

asumió como director técnico de la Selección Mexicana sin previo rodaje prolongado. Raúl Jiménez y Johan Vásquez destacan como las principales figuras europeas en el plantel.

destacan como las principales figuras europeas en el plantel. La Selección Mexicana empató con Colombia y Perú, y cayó 3-0 ante Estados Unidos.