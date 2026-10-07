La postura de Rafaela Pimenta, representante de Gilberto Mora, a los rumores de un traspaso millonario

La abogada encargada de manejar la carrera del futbolista optó por el silenció y no hizo más que dejar la puerta abierta hacia las especulaciones.

El fútbol mexicano atraviesa momentos de profunda agitación ante las versiones que ubican a Gilberto Mora en la mira de los grandes clubes europeos. El mediocampista de apenas 17 años, figura de los Xolos de Tijuana, deslumbró con sus actuaciones en la Liga MX y las selecciones juveniles, captando el interés de potencias de la Premier League como el Liverpool en vísperas de su cumpleaños número 18.

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Frente a los reportes periodísticos que mencionan una supuesta oferta superior a los 50 millones de dólares, la postura del entorno del jugador se transformó en el tema central del mercado. Consultada de forma directa sobre estas versiones y las filtraciones atribuidas a analistas del medio, la reconocida agente brasileña Rafaela Pimenta prefirió mantener una cautela absoluta.

La cabeza de la agencia One Sarl fijó su postura sin rodeos al aclarar que por política profesional no emite comentarios sobre rumores o hipotéticas transferencias de sus representados. La abogada, quien tomó las riendas del despacho tras el fallecimiento del histórico agente Mino Raiola en 2022, declinó confirmar o desmentir cualquier conversación sobre el futuro de la joven promesa azteca.

A pesar del silencio oficial de la apoderada, fuentes cercanas al futbolista señalan que el plan trazado busca cotizar al volante al mismo nivel de las joyas sudamericanas de Brasil o Argentina. La estrategia apunta a emular esquemas aplicados con figuras globales como Erling Haaland, rompiendo los techos financieros históricos con los que habitualmente se valora al jugador mexicano en el mercado internacional.

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Más allá del aspecto económico, la prioridad de la agencia pasa por asegurar un proyecto deportivo integral que garantice minutos reales en el campo para el juvenil. Con la mayoría de edad del futbolista pactada para el 14 de octubre y la apertura del libro de pases invernal a la vuelta de la esquina, las próximas semanas serán fundamentales para conocer el destino oficial del volante.

En síntesis