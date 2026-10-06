¿Por qué no juega Arturo Vidal en México vs. Chile por el amistoso internacional?

México y Chile se enfrentan en el último amistoso de la gira, pero uno de los grandes nombres como Arturo Vidal no estará presente para el conjunto sudamericano.

México se enfrentará a la Selección de Chile este martes 6 de octubre en lo que representará el último compromiso de exhibición para ambos representativos dentro de la Fecha FIFA extendida de septiembre y octubre. El silbatazo inicial está programado para las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Los Angeles Memorial Coliseum, ubicado en California, Estados Unidos.

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Ambos seleccionados llegan a la cita sumidos en un momento de incertidumbre futbolística. Mientras el Tri rescató empates ante Colombia y Perú antes de caer goleado 3-0 frente a Estados Unidos, el conjunto chileno encadena descalabros consecutivos ante Canadá y la escuadra estadounidense. Asimismo, para el choque ante el cuadro azteca, La Roja no contará con Arturo Vidal dentro de su formación titular.

Arturo Vidal no estará disponible para el compromiso ante México debido a que no fue incluido en la lista de convocados para la gira por Estados Unidos por el director técnico Nicolás Córdova. Desde que fuera promovido de la selección Sub-20 al banquillo del equipo absoluto, el DT de Chile ha prescindido del experimentado mediocampista en cada uno de sus llamados.

Pese a su ausencia en las convocatorias, en marzo de 2026 Vidal dejó en claro a través de su canal de YouTube que descarta dar un paso al costado del combinado nacional: “Yo nunca renunciaría a la selección chilena. No sé si en Europa es tan así, que se retiran de sus selecciones. Los tres jugadores más importantes de cada país siempre quieren estar. Son los demás jugadores más jóvenes los que se están ganando un lugar“.

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Arturo Vidal fue amonestado en el partido contra Argentina.

La última participación del “Rey” vistiendo la camiseta andina se remonta a las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, cuando enfrentaron a la Selección de Argentina el 5 de junio de 2026. En aquel encuentro portó el gafete de capitán desde el inicio, pero terminó saliendo de cambio durante el descanso en un cotejo que concluyó con victoria 1-0 en favor de la Albiceleste.

En síntesis

Arturo Vidal fue excluido de la convocatoria de Chile por Nicolás Córdova.

fue excluido de la convocatoria de Chile por Nicolás Córdova. México vs. Chile se jugará este 6 de octubre en Los Angeles Memorial Coliseum.

se jugará este 6 de octubre en Los Angeles Memorial Coliseum. Arturo Vidal disputó su último partido con Chile el 5 de junio de 2026.