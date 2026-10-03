¿Por qué no juega Weston McKennie en Estados Unidos vs. México por el amistoso internacional?

Conoce el motivo por el que, una de las estrellas de su seleccionado, se queda fuera del encuentro más esperado del día.

La Selección Mexicana se mide ante Estados Unidos en una nueva edición del clásico de la Concacaf dentro de la ventana internacional de partidos amistosos. Sin embargo, el equipo de las barras y las estrellas afrontará este compromiso sin una de sus piezas más importantes en la mitad de la cancha, ya que Weston McKennie quedó al margen de la nómina para disputar el encuentro.

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La razón por la que Weston McKennie no juega en Estados Unidos vs. México

La ausencia del mediocampista responde directamente a una decisión estratégica del entrenador Mauricio Pochettino para administrar la recuperación del jugador. El futbolista de la Juventus venía de arrastrar un problema muscular reciente y el cuerpo técnico prefirió no arriesgar su estado físico, optando por darle descanso absoluto durante este parón internacional.

Sumado al cuidado físico, la medida de Pochettino encaja dentro de un plan de renovación para el equipo nacional. El DT argentino busca aprovechar estos compromisos para observar nuevos talentos y darle rodaje a futbolistas jóvenes, apuntando a construir la base del plantel de cara al ciclo mundialista del año 2030.

De esta manera, McKennie no figuró en la lista de convocados para esta fecha FIFA, acompañando a otros referentes habituales del seleccionado como Christian Pulisic en la nómina de ausentes. La escuadra estadounidense saldrá al campo con un once alternativo, mientras el volante continúa su puesta a punto para el retorno a la competencia oficial con su club.

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En síntesis