¿Por qué no juega Weston McKennie en Estados Unidos vs. México por el amistoso internacional?

La Selección Mexicana se mide ante Estados Unidos en una nueva edición del clásico de la Concacaf dentro de la ventana internacional de partidos amistosos. Sin embargo, el equipo de las barras y las estrellas afrontará este compromiso sin una de sus piezas más importantes en la mitad de la cancha, ya que Weston McKennie quedó al margen de la nómina para disputar el encuentro.
La razón por la que Weston McKennie no juega en Estados Unidos vs. México
La ausencia del mediocampista responde directamente a una decisión estratégica del entrenador Mauricio Pochettino para administrar la recuperación del jugador. El futbolista de la Juventus venía de arrastrar un problema muscular reciente y el cuerpo técnico prefirió no arriesgar su estado físico, optando por darle descanso absoluto durante este parón internacional.
Sumado al cuidado físico, la medida de Pochettino encaja dentro de un plan de renovación para el equipo nacional. El DT argentino busca aprovechar estos compromisos para observar nuevos talentos y darle rodaje a futbolistas jóvenes, apuntando a construir la base del plantel de cara al ciclo mundialista del año 2030.
De esta manera, McKennie no figuró en la lista de convocados para esta fecha FIFA, acompañando a otros referentes habituales del seleccionado como Christian Pulisic en la nómina de ausentes. La escuadra estadounidense saldrá al campo con un once alternativo, mientras el volante continúa su puesta a punto para el retorno a la competencia oficial con su club.
Mala noticia para Rafa Márquez: Hirving Lozano no jugaría con México frente a Estados Unidos
En síntesis
- Weston McKennie quedó fuera de la convocatoria de Estados Unidos frente a México.
- Mauricio Pochettino descartó al mediocampista para evitar arriesgarlo tras una lesión muscular.
- Christian Pulisic tampoco formó parte de la lista para este clásico de Concacaf.