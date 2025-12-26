Boxing Day 2025: qué partidos se juegan HOY 26 de diciembre en la Premier League

Llegó el gran día: el Boxing Day de la Premier League. Mientras que el futbol suele tomarse un descanso en fechas festivas, Inglaterra siempre se destacó por ofrecer partidos en el marco de esta tradición que se viene llevando a cabo desde 1880 con la primera edición que tuvo dos encuentros: Preston North vs. West Bromwich y Bolton Wanderers vs. Derby County.

Normalmente, la Premier programa partidos desde la mañana hasta la noche de manera consecutiva -y en ocasiones simultánea- para ofrecer un día lleno de futbol. Además, precisamente en el Boxing Day es cuando los estadios suelen estar más abarrotados y todo se celebra en un clima familiar.

No obstante, en la edición de la temporada 2025-26 solo se jugará un partido en todo el día. Para sorpresa de todos los aficionados, hoy viernes 26 de diciembre solamente se disputará Manchester United vs. Newcastle, en Old Trafford. Este cotejo comenzará a las 14:00 hs (centro de México) y será la apertura de la Jornada 18 de la Premier League.

Manuel Ugarte y Joelinton luchan por un balón (GETTY IMAGES)

¿Por qué no hay Boxing Day en la Premier League 2025-26?

Como el Boxing Day cae viernes y no entre semana, la Premier League dispuso no recargar de encuentros el día por motivos de calendario. Tomando en cuenta hay siete partidos dispuestos para el sábado y dos más para el domingo, se hizo imposible organizar esta festiva jornada por los nulos días de descanso para los jugadores.

¿Cómo llegan Manchester United y Newcastle?

Los Diablos Rojos llegan a esta jornada en la séptima posición y con la misión de volver a la senda del triunfo luego de la derrota con Aston Villa y el empate con Bournemouth. La visita, en cambio, está en el puesto 11° y su encuentro más reciente fue el 2-2 con Chelsea en St. James’ Park.