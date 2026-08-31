Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026-27: canales de TV y streaming online

El Barça llega a este encuentro con puntaje perfecto y sin haber recibido goles. Conoce las opciones para sintonizar el encuentro según tu país.

Barcelona y Rayo Vallecano se enfrentan este lunes 31 de agosto por el partido correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Spotify Camp Nou y comenzará a las 13:30 (horario de Ciudad de México).

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Este partido es el encargado de cerrar la tercera fecha del campeonato español. El conjunto culé buscará aprovechar la localía para consolidar un buen arranque en el torneo, mientras que el equipo de Vallecas intentará dar la sorpresa y llevarse puntos de uno de los estadios más difíciles de la temporada.

¿Dónde ver el partido?

El partido entre Barcelona y Rayo Vallecano de este lunes 31 de agosto por LaLiga se puede ver en México a través de la señal de Sky Sports en la TV o por Sky+ y DAZN como plataformas de streaming.

México : Sky Sports, Sky+ e Izzi

: Sky Sports, Sky+ e Izzi Centroamérica : Sky Sports y Vix

: Sky Sports y Vix Sudamérica : DIRECTV Sports, DGO, ESPN y Disney+ Premium

: DIRECTV Sports, DGO, ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos : ESPN+ y ESPN Deportes

: ESPN+ y ESPN Deportes España: DAZN LaLiga y Movistar+

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La actualidad de Barcelona y Rayo Vallecano

Por el lado del local, el Barcelona llega luego de dos triunfos consecutivos ante Elche y Athletic Club en este inicio de temporada. El equipo blaugrana necesita mantener el ritmo en la parte alta de la tabla de posiciones para no ceder terreno frente a sus rivales directos en la lucha por el título.

Por su parte, Rayo Vallecano viaja a Cataluña con el objetivo de hacer un partido inteligente y rescatar un resultado positivo en condición de visitante. El cuadro madrileño no pudo ganar en las dos primeras jornadas e intentará dar la sorpresa.