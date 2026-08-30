El brasileño será la nueva referencia de ataque del elenco Blaugrana que se quedó sin su fichaje estrella.

Tras el portazo definitivo del Atlético de Madrid por Julián Álvarez, el Barcelona reaccionó rápido en el mercado y cerró la incorporación de Gabriel Jesus. Luego de varios idas y vueltas en las negociaciones, el conjunto catalán alcanzó un acuerdo con el Arsenal para quedarse con el delantero brasileño de 29 años, quien viajará en las próximas horas para realizarse la revisión médica de rutina antes de firmar su contrato.

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La opción del atacante paulista cobró fuerza de inmediato ante la necesidad urgente de fichar un referente de área tras las partidas de Robert Lewandowski al Chicago Fire de la MLS y de Ferran Torres al PSG. Con Hansi Flick utilizando a Raphinha como improvisado falso 9 en los primeros choques ligueros, la llegada de un centrodelantero de jerarquía se volvió una prioridad absoluta que el DT alemán aprobó por su movilidad, experiencia y gol.

Cuánto pagó Barcelona por Gabriel Jesus

El acuerdo entre el Barcelona y el Arsenal por la transferencia de Gabriel Jesus se cerró en 10 millones de euros, estableciendo la firma de un contrato por dos temporadas fijas con opción a una tercera adicional (que lo vincularía en principio hasta junio de 2028).

Gabriel Jesus, el nuevo fichaje del Barcelona. (GETTY IMAGES)

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El atacante llegaba con poco rodaje en la Premier League tras haber quedado relegado al banco de suplentes en los Gunners por la competencia con Kai Havertz y el desembarco de Viktor Gyökeres. Ante su menor participación en el esquema de Mikel Arteta y la urgencia del club inglés por liberar masa salarial, las partes facilitaron una salida a un costo accesible.

Aunque la firma del brasileño resuelve la urgencia inmediata en la ofensiva, en los pasillos del club aseguran que el sueño por Julián Álvarez se mantendrá vigente para futuras ventanas de pases. Por lo pronto, Gabriel Jesus será el encargado de tomar el testigo en el ataque culé y asumir la responsabilidad del gol para encarar los desafíos de la temporada.

En síntesis

Barcelona cerró el acuerdo con Arsenal para fichar al delantero Gabriel Jesus .

cerró el acuerdo con Arsenal para fichar al delantero . Robert Lewandowski partió al Chicago Fire y Ferran Torres se marchó al PSG.

partió al Chicago Fire y Ferran Torres se marchó al PSG. Gabriel Jesus firmará un contrato por dos temporadas fijas con opción a una tercera.