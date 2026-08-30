Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Ipswich Town por la Premier League 2026-27: canales de TV y streaming

Manchester United e Ipswich Town se enfrentan este domingo 30 de agosto por la segunda jornada de la Premier League 2026/27. Conoce los canales de TV y las plataformas de streaming para seguir el partido en vivo según el país.

Manchester United e Ipswich Town se enfrentan este domingo 30 de agosto por el partido correspondiente a la Jornada 2 de la Premier League. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Old Trafford y comienza a partir de las 09:30hs (Ciudad de México).

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Este compromiso se presenta como un duelo clave en el inicio de la temporada para los Red Devils, quienes buscan hacerse fuertes como locales ante su afición. Por su parte, el Ipswich Town llega al «Teatro de los Sueños» con la meta de dar la sorpresa y sumar puntos importantes para afirmarse en la máxima categoría del fútbol inglés.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Manchester United e Ipswich Town de este domingo 30 de agosto por la Premier League se puede ver en México por televisión a través de la señal de TNT Sports y vía streaming a través de la plataforma Max.

México: TNT Sports y Max

TNT Sports y Max Centroamérica: Max / TNT Sports

Max / TNT Sports Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: USA Network, Telemundo, Peacock

USA Network, Telemundo, Peacock España: DAZN y Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, el Manchester United asume el protagonismo con la misión de plasmar una versión sólida en casa que le permita escalar a los primeros puestos de la tabla en estas jornadas iniciales de la Premier League.

Por su parte, el Ipswich Town buscará plantear un partido ordenado en defensa y aprovechar los espacios al contragolpe para vulnerar la valla local. El cuadro visitante sabe de la exigencia que demanda jugar en Old Trafford, pero intentará hacer un juego inteligente para rescate de unidades en territorio mancuniano.

En sintesis

Manchester United e Ipswich Town disputan este domingo 30 de agosto la Premier League.

disputan este domingo 30 de agosto la Premier League. Estadio Old Trafford alberga el encuentro a las 09:30 horas de México.

alberga el encuentro a las 09:30 horas de México. TNT Sports y Max transmiten el partido en vivo y de forma exclusiva en México.