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¿Por qué no juega Arda Güler en Real Madrid vs. Málaga por LaLiga 2026-27?

El centrocampista turco estaba siendo una pieza clave en el inicio de la temporada del Merengue, pero brilla por su ausencia en la alineación de este domingo.

Arda Güler no será titular ante Málaga
© Getty ImagesArda Güler no será titular ante Málaga

Real Madrid vuelve a jugar de local en el Estadio Santiago Bernabéu por LaLiga de España 2026-27. Tras la goleada sobre Real Sociedad, el Merengue recibe a Málaga este domingo desde las 9:00 hs (CDMX).

No obstante, para este cotejeo José Mourinho realizó algunos cambios en el once inicial y una de las ausencias que más llama la atención es la de Arda Güler, una de las principales figuras de Real Madrid en lo que va del curso.

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¿Por qué no juega Arda Güler en Real Madrid vs. Málaga?

La ausencia de Güler en la alineación inicial de Real Madrid para recibir a Málaga tiene que ver con una decisión futbolística de José Mourinho. El mediocampista turco está en perfectas condiciones físicas y esperará por su turno en el banco de suplentes.

Arda Güler, en el partido entre Real Madrid y Real Sociedad (Getty Images)

Arda Güler, en el partido entre Real Madrid y Real Sociedad (Getty Images)

Alineación de Real Madrid vs. Málaga

  • Courtois
  • Trent
  • Rüdiger
  • Huijsen
  • Cucurella
  • Camavinga
  • Valverde
  • Bellingham
  • Brahim
  • Vini Jr.
  • Mbappé
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Leandro Barraza
Leandro Barraza
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