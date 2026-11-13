Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Chile por el amistoso internacional: canales de TV y streaming online

La Selección Colombia recibe a Chile este viernes 13 de noviembre por un amistoso internacional de la fecha FIFA. Conocé a qué hora juegan, qué canales transmitirán el encuentro EN VIVO y cómo seguirlo por streaming online.

Colombia y Chile se enfrentan este viernes 13 de noviembre por un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali y comienza a partir de las 18:00 hs (Ciudad de México).

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Este compromiso abre la serie de dos duelos amistosos que ambas selecciones disputarán durante esta ventana internacional para cerrar su calendario de 2026. Tanto el combinado cafetalero como La Roja aprovecharán el cruce para evaluar nuevas variantes tácticas y dar rodaje a futbolistas jóvenes de cara a los próximos desafíos oficiales.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Colombia y Chile de este viernes 13 de noviembre por el amistoso internacional se puede ver en México y distintas regiones a través de las siguientes opciones de TV y streaming:

México: Sin transmisión oficial confirmada en TV o streaming (disponible mediante señales internacionales como Fanatiz o señal abierta web en origen según disponibilidad)

Sin transmisión oficial confirmada en TV o streaming (disponible mediante señales internacionales como Fanatiz o señal abierta web en origen según disponibilidad) Colombia: Gol Caracol, Canal RCN, Caracol Play y DITU

Gol Caracol, Canal RCN, Caracol Play y DITU Chile: Mega, Mega 2 y MegaGO

Mega, Mega 2 y MegaGO Sudamérica: DSPORTS y DGO

DSPORTS y DGO Estados Unidos: Fanatiz

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Colombia vuelve a presentarse ante su público bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo con una convocatoria de 26 futbolistas que combina una base de experiencia con caras nuevas. Con figuras como Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Arias y Jefferson Lerma, la Tricolor buscará imponer condiciones en Cali en el primero de los dos choques ante el conjunto austral.

Por su parte, Chile arriba a territorio colombiano dirigido por Nicolás Córdova con una nómina renovada que incluye presencia de jugadores de la Liga MX como Rodrigo Echeverría, además de referentes actuales como Gabriel Suazo, Guillermo Maripán y Darío Osorio. La Roja intentará mostrar solidez colectiva como visitante antes de recibir la revancha el próximo martes 17 de noviembre en Santiago.

En sintesis

Colombia y Chile se enfrentan este viernes 13 de noviembre a las 18:00 horas.

este viernes 13 de noviembre a las 18:00 horas. El Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali albergará el encuentro amistoso internacional FIFA.

de Cali albergará el encuentro amistoso internacional FIFA. Néstor Lorenzo y Nicolás Córdova dirigen a Colombia y Chile en este cruce.