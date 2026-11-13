¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY viernes 13 de noviembre por la fecha FIFA?

La fecha FIFA de noviembre continúa este viernes 13 con una nueva jornada de amistosos internacionales. Después de la última ventana de selecciones, los equipos nacionales vuelven a reunirse para seguir trabajando, probar variantes y ajustar detalles de cara a los próximos compromisos internacionales.
Mientras en Europa la actividad está marcada por la UEFA Nations League, en otras partes del mundo habrá encuentros preparatorios entre seleccionados de diferentes confederaciones. Será una buena oportunidad para que los entrenadores prueben futbolistas y busquen encontrar el funcionamiento ideal de sus equipos.
Entre los partidos más atractivos aparece el clásico sudamericano entre Argentina y Uruguay. La Albiceleste recibirá a la Celeste en un enfrentamiento que siempre despierta una enorme expectativa por la rivalidad histórica entre ambos países. Otro de los duelos interesantes es el de Colombia y Chile, dos seleccionados que buscarán aprovechar esta fecha FIFA para continuar con su preparación.
Todos los partidos de HOY viernes 13 de noviembre: horarios en México
Estos son los encuentros que aparecen en la programación, con tres horas menos respecto de los horarios de la imagen:
|Partido
|Horario (CDMX)
|Arabia Saudita vs. Corea del Sur
|08:30
|Qatar vs. Australia
|08:45
|Argentina vs. Uruguay
|17:00
|Colombia vs. Chile
|18:00
|Ecuador vs. Costa Rica
|18:00
|Perú vs. Bolivia
|19:00
Los partidos de la Nations League
|Partido
|Horario (CDMX)
|Moldavia vs. Kazajistán
|11:00
|Eslovenia vs. Suiza
|13:45
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|13:45
|Liechtenstein vs. Azerbaiyán
|13:45
|Serbia vs. Alemania
|13:45
|Países Bajos vs. Grecia
|13:45
|Bulgaria vs. Islandia
|13:45
|Eslovaquia vs. Islas Feroe
|13:45
|Andorra vs. Gibraltar
|13:45
|Luxemburgo vs. Estonia
|13:45
En sintesis
- Argentina y Uruguay juegan un amistoso internacional este viernes 13 de noviembre a las 17:00.
- Colombia y Chile disputan su partido amistoso este viernes a las 18:00 horas de México.
- Seis amistosos internacionales se juegan este viernes 13 de noviembre durante la fecha FIFA.