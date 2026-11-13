¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY viernes 13 de noviembre por la fecha FIFA?

La fecha FIFA de noviembre continúa este viernes 13 con una atractiva jornada de amistosos internacionales. Argentina vs. Uruguay y Colombia vs. Chile aparecen entre los partidos más destacados del día.

La fecha FIFA de noviembre continúa este viernes 13 con una nueva jornada de amistosos internacionales. Después de la última ventana de selecciones, los equipos nacionales vuelven a reunirse para seguir trabajando, probar variantes y ajustar detalles de cara a los próximos compromisos internacionales.

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Mientras en Europa la actividad está marcada por la UEFA Nations League, en otras partes del mundo habrá encuentros preparatorios entre seleccionados de diferentes confederaciones. Será una buena oportunidad para que los entrenadores prueben futbolistas y busquen encontrar el funcionamiento ideal de sus equipos.

Entre los partidos más atractivos aparece el clásico sudamericano entre Argentina y Uruguay. La Albiceleste recibirá a la Celeste en un enfrentamiento que siempre despierta una enorme expectativa por la rivalidad histórica entre ambos países. Otro de los duelos interesantes es el de Colombia y Chile, dos seleccionados que buscarán aprovechar esta fecha FIFA para continuar con su preparación.

Todos los partidos de HOY viernes 13 de noviembre: horarios en México

Estos son los encuentros que aparecen en la programación, con tres horas menos respecto de los horarios de la imagen:

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Partido Horario (CDMX) Arabia Saudita vs. Corea del Sur 08:30 Qatar vs. Australia 08:45 Argentina vs. Uruguay 17:00 Colombia vs. Chile 18:00 Ecuador vs. Costa Rica 18:00 Perú vs. Bolivia 19:00

Los partidos de la Nations League

Partido Horario (CDMX) Moldavia vs. Kazajistán 11:00 Eslovenia vs. Suiza 13:45 Escocia vs. Macedonia del Norte 13:45 Liechtenstein vs. Azerbaiyán 13:45 Serbia vs. Alemania 13:45 Países Bajos vs. Grecia 13:45 Bulgaria vs. Islandia 13:45 Eslovaquia vs. Islas Feroe 13:45 Andorra vs. Gibraltar 13:45 Luxemburgo vs. Estonia 13:45

En sintesis

Argentina y Uruguay juegan un amistoso internacional este viernes 13 de noviembre a las 17:00.

un amistoso internacional este viernes 13 de noviembre a las 17:00. Colombia y Chile disputan su partido amistoso este viernes a las 18:00 horas de México.

su partido amistoso este viernes a las 18:00 horas de México. Seis amistosos internacionales se juegan este viernes 13 de noviembre durante la fecha FIFA.