Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. México por el amistoso internacional: canales de tv y streaming online

Estados Unidos y México se enfrentan por un nuevo amistoso internacional. El partido tendrá transmisión en vivo por televisión y streaming online, con el horario y los canales que emitirán el encuentro.

Estados Unidos y México se enfrentan este sábado 3 de octubre por un encuentro amistoso internacional de la Fecha FIFA. El partido se disputará en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, y comenzará a partir de las 20:00hs (tiempo del Centro de México) / 22:00hs (tiempo del Este de EE. UU.).

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Una nueva edición del Clásico de la CONCACAF paraliza a la región en un escenario repleto en territorio estadounidense. Ambas selecciones disputan un compromiso crucial para medir el nivel de sus plantillas y afinar el funcionamiento colectivo dentro de la presente ventana internacional.

¿Por dónde ver el partido?

El choque internacional entre Estados Unidos y México de este sábado 3 de octubre se podrá seguir en vivo y en directo a través de las siguientes opciones de televisión y plataformas digitales:

México: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Amazon Prime Video y Claro Sports (YouTube)

Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Amazon Prime Video y Claro Sports (YouTube) Estados Unidos: TNT, Telemundo, Universo, Max, Peacock, Fubo y Telemundo Deportes

TNT, Telemundo, Universo, Max, Peacock, Fubo y Telemundo Deportes Centroamérica: ESPN / Disney+ Premium

ESPN / Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium / ESPN

Disney+ Premium / ESPN España: DAZN / Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto de Estados Unidos, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino llega a este enfrentamiento con el objetivo de hacer valer su condición de local y consolidar su idea futbolística con un plantel dinámico e intenso. Las Barras y las Estrellas buscan mantener su racha positiva en el historial reciente frente a su clásico rival de la región.

Por su parte, la Selección Mexicana encarará este compromiso bajo la dirección técnica de Rafael Márquez con la misión de mostrar una versión sólida defensivamente y contundente al ataque. El Tri apunta a darle rodaje a sus figuras estelares junto a futbolistas jóvenes para quedarse con la victoria en el clásico norteamericano.

En sintesis

Estados Unidos y México se enfrentan este sábado 3 de octubre en Glendale, Arizona.

este sábado 3 de octubre en Glendale, Arizona. Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX transmiten el clásico norteamericano en vivo.

transmiten el clásico norteamericano en vivo. Mauricio Pochettino y Rafael Márquez dirigen a sus selecciones en el amistoso internacional.