ídolos de Gilberto Mora en el futbol

En una entrevista que sostuvo Gil Mora con Claro Sports respondió cuál es su posición favorita en el campo y sus referentes en el futbol

Este martes previo a su partido de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League con la Selección Mexicana, Gilberto Mora sostuvo una plática con Claro Sports, donde dejó ver que su padre ha sido su máximo referente en el futbol y reveló cuál es la posición en la que más le gusta jugar con el Tricolor y estando con Xolos de Tijuana.

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El máximo referente de Gil Mora

Uno de los cuestionamientos en la entrevista fue precisamente quiénes fueron sus referentes. Sin embargo, Gil mencionó que siempre ha sido su padre, ya que incluso cuando lideraba en la Sub 17 de Xolos él se salía de la escuela en los partidos importantes para poder apoyarlo y ver la manera en la que jugaba el equipo.

“Yo creo que no tenía a alguien específicamente, me gustaba mucho Cristiano, Messi, Dybala (que jugaba en la Juve) era uno de mis ídolos también. Pero más que nada con mi papá en la casa, él era quien me enseñaba todo prácticamente”. mencionó Mora, dando muestra de que hay elementos en quienes vio el futbol, pero creció de la mano de su padre.

¿En qué posición le gusta jugar?

De igual manera se le cuestionó sobre la zona del campo en dónde siente que mejor se desempeña, por lo que el chiapaneco mencionó lo siguiente: “Me gusta estar en el centro del campo, pero ofensivamente, como interior, de enganche, libre, atrás del 9 o hay veces que Falso 9. Trato de disfrutar la posición que me pongan”.

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¿A qué futbolistas sigue actualmente?

Mora sabe que hay posibilidad de irse a Europa y desea estar en uno de los grandes equipos dejando ver que por ahora hay jugadores a los que les sigue el paso: “Los de ahorita, muchos jugadores que están en gran nivel como Mbappé, Lamine, que son como los referentes”, por lo que da muestra que desearía ir a clubes como el Real Madrid o Barcelona.

En síntesis