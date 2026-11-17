Gales y Portugal se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Gales recibe a Portugal este martes 17 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Portugal llega golpeada tras un baño de goles en su última presentación y necesita reponerse rápido en esta ventana de la Liga de Naciones. Gales, en cambio, no gana hace dos fechas y busca cortar la racha ante un rival que históricamente le resultó imposible de doblegar.

Publicidad

No hay mucho en juego en la clasificación para ninguno de los dos, pero sí orgullo y la necesidad de cerrar el año con una buena imagen antes del parate.

La actualidad de ambos equipos

Gales viene de caer 1-3 como visitante frente a Noruega, un traspié que se suma a la derrota como local ante Dinamarca semanas atrás. Antes de esa mala racha había ganado un partido ante los propios noruegos, pero las últimas dos presentaciones dejaron más dudas que certezas. Está 43° entre 54 equipos, con apenas 3 puntos en cinco fechas, lejos de los puestos que importan.

Portugal tampoco atraviesa su mejor momento: en la fecha anterior sufrió una goleada en contra, cayendo 1-4 de local frente a Dinamarca. Antes de ese traspié había encadenado dos triunfos consecutivos, incluyendo una goleada por 4-2 como visitante ante los mismos daneses. Con 12 puntos y la 12° ubicación, el equipo tiene con qué levantar cabeza rápido.

Publicidad

El historial entre Gales y Portugal

El historial es completamente favorable a Portugal, que ganó los tres enfrentamientos entre ambos sin dejarle ni un gol a Gales. La diferencia es contundente: 6-0 en la suma de goles a lo largo de los años. El antecedente más reciente fue en 2026, con un ajustado 1-0 para los portugueses, repitiendo el patrón de dominio que viene desde el 2000.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Portugal vs. Gales 1-0 UEFA Nations League 06/07/2016 Portugal vs. Gales 2-0 UEFA European Championship 01/06/2000 Portugal vs. Gales 3-0 Friendlies

Horario del partido

México: 13:45 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Publicidad

En síntesis