Dónde ver EN VIVO India vs. Uruguay por el amistoso internacional: canales de TV y streaming online

India y Uruguay se enfrentan este martes 6 de octubre por un amistoso internacional en Calcuta. El partido podrá seguirse EN VIVO por televisión y streaming online, con distintas opciones según el país.

India y Uruguay se enfrentan este martes 6 de octubre por un partido correspondiente a un amistoso internacional de la Fecha FIFA. El encuentro se lleva a cabo en el Salt Lake Stadium (Vivekananda Yuba Bharati Krirangan) en Calcuta y comienza a partir de las 08:00hs (tiempo del Centro de México) / 11:00hs (tiempo de Uruguay).

Publicidad

Este cruce marca el cierre de la gira internacional por Asia para el conjunto sudamericano. La Celeste busca consolidar su idea de juego ante un rival atípico fuera de su continente, mientras que el seleccionado indio intentará dar la sorpresa ante su público.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre India y Uruguay de este martes 6 de octubre por el amistoso internacional de Fecha FIFA se puede ver en México y la región a través de los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

México: Disney+ / ESPN / FOX Sports (plataformas con derechos de amistosos FIFA)

Disney+ / ESPN / FOX Sports (plataformas con derechos de amistosos FIFA) Uruguay: AUF TV, DSports, DGO, Flow, TCC, Montecable y Nuevo Siglo

AUF TV, DSports, DGO, Flow, TCC, Montecable y Nuevo Siglo India: Sony Sports Network, Sony LIV

Sony Sports Network, Sony LIV Sudamérica: Disney+ Premium / ESPN / DSports (DGO)

Disney+ Premium / ESPN / DSports (DGO) Estados Unidos: FOX Sports, ViX, Telemundo Deportes

FOX Sports, ViX, Telemundo Deportes España: DAZN / Movistar+

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, la Selección de India, dirigida por Manolo Márquez, disputa su segundo encuentro ante una potencia sudamericana en esta ventana internacional. Los Blue Tigers buscarán hacerse fuertes en Calcuta, manteniendo una estructura defensiva compacta e intentando aprovechar los espacios en velocidad.

Por su parte, Uruguay llega a este compromiso internacional con la premisa de adueñarse de la iniciativa del partido desde los primeros minutos. La escuadra charrúa contempla rotar algunas piezas para darles rodaje a jugadores de recambio y medir variantes tácticas en la zona media antes de finalizar la gira asiática.

En sintesis

India y Uruguay juegan este martes 6 de octubre un amistoso en Calcuta.

este martes 6 de octubre un amistoso en Calcuta. AUF TV y Disney+ transmiten el partido en vivo para Uruguay y México.

transmiten el partido en vivo para Uruguay y México. Manolo Márquez y Uruguay cierran en el Salt Lake Stadium su gira asiática.