Presidente de la FPF revela cómo quedó la relación entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus en Portugal

Concluida ya la Fecha FIFA, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, reveló el estado de la relación entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo desató una intensa controversia en el entorno de la Selección de Portugal tras su decisión de abandonar la concentración nacional, un hecho que puso en entredicho su continuidad con el cuadro luso. El detonante de la crisis responde a las fricciones constantes sostenidas con el director técnico Jorge Jesus, marcando un quiebre respecto a su histórico estatus de titular indiscutible.

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El desgaste entre el futbolista y el estratega motivó el traslado de emergencia de Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), a las instalaciones de Malmo para mediar entre ambas partes. Sin embargo, la tensión continuó en aumento hasta desembocar en la salida anticipada del delantero de 41 años en plena Fecha FIFA.

Con la escuadra lusa ya clasificada a los cuartos de final de la UEFA Nations League 2026-27 y tras dar por concluida la ventana internacional, Jorge Jesus dejó abierta la posibilidad de un eventual retorno del atacante. El timonel cedió la iniciativa al futbolista del Al-Nassr, quien deberá definir si retoma su trayectoria con el equipo patrio.

Proença sobre Cristiano y Jorge Jesus

En declaraciones para la cadena RTP tras la victoria de Portugal sobre Noruega, Pedro Proença dejó en claro que la situación se canalizará en el ámbito privado: “La FPF resuelve las situaciones internamente. Reitero: existe una relación muy estrecha entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo. Si no fuera así, quizás Ronaldo ya habría dejado la selección nacional. No lo hace por este vínculo tan fuerte y el respeto mutuo.“

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Cristiano Ronaldo ya fue dirigido por Jorge Jesus en Al-Nassr. (Yasser Bakhsh/Getty Images)

Cuestionado sobre los detalles del conflicto en el vestidor, el titular de la FPF prefirió reservarse los pormenores del diálogo táctico. “No voy a aclarar eso porque son conversaciones normales entre el entrenador y los jugadores. Es un tema técnico, y el presidente de la FPF no se involucra ahí. Es simplemente el mejor jugador de todos los tiempos. Le ha dedicado más de dos décadas al fútbol portugués“, añadió.

Asimismo, Proença enalteció la figura de Cristiano Ronaldo como el principal referente de la identidad futbolística de su país, argumentando que su presencia en las convocatorias responde a “méritos deportivos propios” y al valor institucional que representa. Con este mensaje, tanto la directiva como el cuerpo técnico extienden puentes para la permanencia del capitán, cuya decisión final definirá el rumbo de su ciclo internacional.

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En síntesis