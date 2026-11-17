Así saldrán al terreno de juego la 'Celeste' y los 'Quisqueyanos' para el choque Conmebol-Concacaf.

Uruguay y República Dominicana pondrán el broche final a la agenda deportiva de hoy en materia de amistosos internacionales, cuando se vean las caras en suelo charrúa. Sudamericanos y centroamericanos se pondrán a prueba en un partido donde los locales son favoritos pero la visita quiere dar la sorpresa y hacer historia.

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¿Juega Giorgian De Arrascaeta en Uruguay vs. República Dominicana?

A diferencia del encuentro pasado de la Selección Uruguaya, Giorgian De Arrascaeta será baja para este segundo juego de su país en la corriente jornada FIFA. El talentoso mediocampista ofensivo de la ‘Celeste’ no jugará el amistoso internacional ante el combinado centroamericano por “motivos institucionales y deportivos”.

La propia Federación Uruguaya confirmó que el enganche no participará de este compromiso. Es que tanto él como Joaquín Piquerez fueron liberados a Flamengo y Palmeiras respectivamente. Como esos dos equipos están peleando mano a mano el Brasileirao, se llegó a un acuerdo para que no tengan sobrecarga de minutos.

De Arrascaeta viene de asistir ante Argentina [Foto: Getty]

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La probable alineación de Uruguay ante República Dominicana:

Santiago Mele.

Santiago Mouriño.

José María Giménez.

Sebastián Cáceres.

Juan Manuel Sanabria.

Facundo Bernal.

Rodrigo Bentancur.

Agustín Canobbio.

Rodrigo Zalazar.

Federico Viñas.

Rodrigo Aguirre.

DT: Diego Forlán.

La probable alineación de República Dominicana ante Uruguay:

Xavier Valdez.

Jéremy Báez.

Edgar Pujol.

Luiyi de Lucas.

Juan Carlos Familia.

Pablo Rosario.

Heinz Morschel.

Peter González.

Edison Azcona.

Dorny Romero.

Mariano Díaz.

DT: Marcelo Neveleff.

¿Cuándo, a qué hora y dónde juegan Uruguay vs. República Dominicana?

El amistoso internacional se llevará a cabo HOY martes 17 de noviembre, con sede en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, de la ciudad de Maldonado, en Uruguay. El encuentro, que contará con la presencia del público celeste, está estipulado oficialmente para dar inicio a las 17.30 hora CDMX (20.30 hora local de Uruguay).