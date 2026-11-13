Un juez muy peculiar tendrá en sus manos la potestad de impartir justicia en el enfrentamiento rioplatense.

A lo largo de la historia, Argentina y Uruguay han construido un antagonismo futbolístico por momentos emblemáticos en los que han tenido que enfrentarse. Finales, definiciones apasionantes, instancias eliminatorias y más han vivido cruces entre estos dos grandes seleccionados. Este viernes se cruzarán solo para probar sus presentes.

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Como deportivamente no tiene circunstancias destacadas este partido, la ambición de ganar será por ‘quedarse con el Clásico’. Será una nueva edición del histórico duelo rioplatense que tantos buenos capítulos ha regalado. En esta ocasión no será más que un amistoso internacional, lo que no quita que se jugará con uñas y dientes.

Para estar a cargo de este compromiso caliente, se designó al árbitro brasileño Flávio Rodrigues de Souza, un hecho curioso por su nacionalidad. El silbante no tendrá una tarea sencilla para evitar que el juego se le vaya de las manos. Los últimos partidos entre Argentina y Uruguay han tenido mucha fricción y choques entre los jugadores.

Flavio Rodrigues, el juez principal de la noche [Foto: Getty]

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Flavio Rodrigues de Souza, quien dirigirá Argentina vs. Uruguay, tiene 46 años y es réferi internacional FIFA desde 2020. Nacido en Ubatuba, São Paulo, se desempeña en el arbitraje profesional desde el año 2011 y es uno de los más experimentados de CONMEBOL. Es reconocido por su participación en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Además de Flávio Rodrigues de Souza, el resto del cuerpo arbitral también será totalmente brasileño. En el campo de juego estarán los jueces de línea Nailton Júnior de Sousa Oliveira y Luanderson Lima dos Santos, asistentes 1 y 2 respectivamente. Además, Bruno Arleu será el cuarto árbitro al borde del terreno en Buenos Aires.

¿Hay VAR en Argentina vs. Uruguay por el amistoso internacional?

Al ser de carácter amistoso, podía imaginarse que no era necesario recurrir a la tecnología. Sin embargo, sí habrá VAR y Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro será el encargado de manipular las cámaras desde la cabina correspondiente. Estará asistido por su compatriota, el asistente Rodrigo Guarizo, que incidirá en este tipo de decisiones.