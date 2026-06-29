¿Cuándo y contra quién juega Brasil por los octavos de final del Mundial 2026?

El equipo de Carlo Ancelotti lo ganó en la última jugada del partido y está en octavos de final del certamen internacional.

Brasil derrotó 2-1 a Japón con un gol agónico de Gabriel Martinelli y consiguió su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti superó una dura prueba en el Houston Stadium y dio un nuevo paso en su objetivo de volver a conquistar la Copa del Mundo.

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Martinelli le da el triunfo a Brasil (Getty Images)

La Verdeamarela tuvo que trabajar más de la cuenta para quedarse con la victoria frente a un rival que volvió a demostrar su crecimiento en el plano internacional. Sin embargo, la jerarquía de sus futbolistas terminó inclinando la balanza y le permitió sellar el pase a la próxima instancia sin necesidad de disputar el tiempo suplementario.

Con este triunfo, Brasil se metió entre los 16 mejores equipos del certamen y mantiene vivo el sueño de conseguir la tan ansiada sexta estrella. Después de una sólida fase de grupos y de superar un exigente cruce de eliminación directa, la Canarinha sigue siendo una de las grandes candidatas al título.

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Ahora, el conjunto de Carlo Ancelotti comenzará a preparar un nuevo desafío, donde buscará seguir avanzando en el torneo y acercarse cada vez más a la posibilidad de volver a levantar la Copa del Mundo, algo que no consigue desde Corea-Japón 2002.

¿Contra quién juega Brasil en los octavos de final?

Tras vencer 2-1 a Japón, Brasil enfrentará en los octavos de final al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega. El encuentro se disputará el domingo 5 de julio, desde las 17:00, en el New York New Jersey Stadium, con un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 en juego.

En sintesis

Brasil venció 2-1 a Japón en el Houston Stadium y clasificó a octavos de final.

venció a Japón en el Houston Stadium y clasificó a octavos de final. El estratega Carlo Ancelotti guio al combinado sudamericano a la victoria en los 90 minutos.

guio al combinado sudamericano a la victoria en los 90 minutos. La Verdeamarela jugará el domingo 5 de julio contra Costa de Marfil o Noruega.