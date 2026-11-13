Mientras Cristiano Ronaldo gana 300 millones en 2026, el dinero que percibe Lamine Yamal

Cristiano Ronaldo lidera el ranking de los futbolistas mejor pagados de 2026 con 300 millones de dólares, mientras que Lamine Yamal, con apenas 19 años, ya aparece entre los cinco jugadores que más dinero generan en el mundo.

Hay futbolistas que ya marcaron una época y que, incluso en la etapa final de sus carreras, siguen haciendo la diferencia dentro y fuera de la cancha. Uno de ellos es Cristiano Ronaldo: a sus 41 años, el crack portugués continúa dando que hablar y va detrás de nuevos objetivos, con la meta de alcanzar los 1.000 goles como profesional.

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Pero mientras CR7 sigue vigente y lidera el ranking de ingresos del futbol mundial, también aparecen figuras que representan el presente y el futuro de este deporte. En muy poco tiempo y a una edad temprana, Lamine Yamal demostró que está entre los mejores jugadores del planeta y que su impacto también se refleja en el dinero que genera.

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Según las estimaciones de Forbes para 2026, Ronaldo percibe alrededor de 300 millones de dólares, mientras que el joven delantero del Barcelona alcanza los 55 millones. Una diferencia enorme entre dos generaciones, aunque ambos forman parte de la élite del futbol mundial.

El ranking de los futbolistas que más dinero ganan en 2026

Lionel Messi: 145 millones de dólares. Kylian Mbappé: 100 millones de dólares. Erling Haaland: 85 millones de dólares. Vinícius Júnior: 76 millones de dólares. Lamine Yamal: 55 millones de dólares. Sadio Mané: 54 millones de dólares. Jude Bellingham: 45 millones de dólares. Harry Kane: 42 millones de dólares. Mohamed Salah: 40 millones de dólares.

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De acuerdo con las estimaciones publicadas por Forbes, los ingresos contemplan tanto lo que los jugadores perciben dentro del campo (salarios, premios y acuerdos con sus clubes) como los negocios, patrocinios y contratos comerciales.

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