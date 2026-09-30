La 'Tri' se prueba ante un oponente de mucho peligro y esta es la ficha del partido de esta madrugada.

Tras haber iniciado su ciclo con el pie izquierdo, Marcelo Gallardo hará su estreno en la Kirin Cup 2026 ante un contendiente de muchísimo cuidado: Japón. El cuadro asiático, que viene dando la nota en torneos internacionales, será el próximo rival de Ecuador. En esta mañana de miércoles bien temprano, habrá un gran espectáculo entre ambos.

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La Kirin Cup 2026 es una competición de carácter amistoso que tiene formato de eliminación directa. Ecuador y Japón disputarán las semifinales y el que se imponga será finalista. Los otros participantes son Panamá y Nueva Zelanda, que también se cruzan: los ganadores de cada juego van a la final y los perdedores, al partido por el tercer puesto.

Fecha, hora y sede de Ecuador vs. Japón por la Kirin Cup 2026:

El juego Ecuador vs. Japón se llevará a cabo este jueves 1 de octubre a partir de las 05.10 horas de la mañana de Ecuador (04.10 hora CDMX y 19.10 hora local de Japón). El enfrentamiento tendrá como escenario al International Stadium Yokohama, más conocido como Nissan Stadium, recinto con capacidad para más de 70 mil espectadores.

Transmisión EN VIVO de Ecuador vs. Japón por la Kirin Cup 2026:

El juego Ecuador vs. Japón contará con la transmisión en vivo y en directo para todo Ecuador, en forma exclusiva, de las señales de TC Televisión y Teleamazonas. Estas dos señales de TV serán las únicas pantallas que podrán pasar el partido en suelo tricolor, ya que nadie más posee los derechos de transmisión del mismo.

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En el resto de Latinoamérica, el encuentro no se podrá sintonizar por ningún canal ni plataforma. En Estados Unidos sí se podrá encontrar en la grilla, a través de la pantalla de Telemundo Deportes Ahora (streaming). Del otro lado del océano, en Japón el compromiso se verá por la señal de TBS (televisión) y por medio de TVer (streaming).