Las selecciones eliminadas del Mundial 2026

Estos son los países que ya se despidieron de ganar la Copa del Mundo 2026.

Desde el domingo 28 de junio comenzaron los duelos de los dieciseisavos de final en la Copa del Mundo 2026, por lo que hasta el momento han sido cuatro enfrentamientos los que ya se han dado; por ende, son cuatro las selecciones que ya están clasificadas a los octavos de final, pero también son cuatro los países que ya están eliminados.

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En Bolavip México te estaremos compartiendo el listado de cada uno de las selecciones que están quedando fuera del Mundial, actualizando después de cada encuentro. Por el momento te dejamos las razones por las que terminaron haciendo sus maletas con rumbo a su país y quiénes son esas escuadras que ya no pudieron seguir:

Sudáfrica

Canadá elimina a Sudáfrica (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

El conjunto de los “Bafana Bafana” se tuvieron que enfrentar a Canadá en la ronda de 16avos, por lo que aguantaron casi el final del encuentro. Sin embargo, fue al minuto 90+2 cuando apareció Stephen Eustaquio para marcar el tanto que clasificaba a los de la “Hoja de Maple” para terminar con el sueño de los sudafricanos.

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Japón

Brasil elimina a Japón (Photo by Molly Darlington/Getty Images)

Los nipones dieron un buen partido ante Brasil, uno de los encuentros parejos de esta fase. Aunque Japón logró ponerse arriba en el marcador primero, la escuadra brasileña fue contundente y con un 2-1 terminó mandando a los japoneses a su casa. Las anotaciones fueron de Kaishu Sano, Casemiro y el remate final de Gabriel Martinelli.

Alemania

Paraguay eliminó a Alemania (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

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Esta fue la sorpresa, puesto que en los dieciseisavos Paraguay logró eliminar al conjunto germano. Este encuentro se fue a la tanda de penales, después de mantener el empate 1-1, por lo que desde los once pasos, los paraguayos lograron un 4-3 a su favor que hizo que lograran la hazaña de clasificar a octavos dejando a Alemania fuera.

Países Bajos

Marruecos eliminó a Países Bajos (Photo by David Ramos/Getty Images)

Este partido también tardó en dar a conocer al equipo eliminado, después de que en los 90′ y el alargue mantuvieron el 1-1. Ya para la tanda de finales el resultado fue de 3-2 , por lo que el que se fue a casa en esta ocasión fue Países Bajos, quienes de nueva cuenta quedan eliminados en tiros desde el manchón penal, mientras que Marruecos clasifica.

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Aquí iremos actualizando los eliminados en esta fase de dieciseisavos…